В Ивердоне собрали мозаику из 300 тысяч кирпичиков Lego

Гигантская мозаика длиной 24 метра и высотой 2 метра собрана из 300 000 кирпичиков. Keystone-SDA

Швейцарский курортный город Ивердон (Yverdon-les-Bains, кантон Во) в воскресенье 7 декабря 2025 года официально побил мировой рекорд, собрав самое большое настенное панно из деталей Lego.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss city claims world record for largest Lego mural Читать далее Swiss city claims world record for largest Lego mural

Deutsch de Yverdon-les-Bains holt Weltrekord für grösstes Lego-Wandbild Оригинал Читать далее Yverdon-les-Bains holt Weltrekord für grösstes Lego-Wandbild

Гигантская мозаика длиной 24 метра и высотой 2 метра собрана из 300 000 кирпичиков. На ней ярко, пёстро и с завидной фантазией изображены знаковые места региона. Однако главной целью акции было оказать поддержку фонду Telethon Schweiz: только за эти выходные удалось собрать не менее 20 000 франков в помощь людям с редкими генетическими заболеваниями.

Показать больше

Показать больше Фронтиры исследований Ответы на ваши вопросы: есть ли альтернатива антибиотикам? Этот контент был опубликован на Устойчивость бактерий к противомикробным препаратам сегодня стала одной из самых острых проблем медицины и реальной угрозой для глобального здравоохранения. Читать далее Ответы на ваши вопросы: есть ли альтернатива антибиотикам?

Об этом агентству Keystone-SDA сообщила представительница фонда. В спортцентре Centre Sportif des Îles каждый желающий мог за 10 франков приобрести набор из 100 деталек Lego и собрать из них маленький ромбик. Эти элементы затем аккуратно встраивались в огромную мозаику, которая на глазах превращалась в гигантскую фреску.

Попадёт ли швейцарская Лего-мозаика в Книгу рекордов Гиннесса — пока неизвестно. Но, как подчёркивают в фонде Telethon, это и не было главной целью. Прежний рекорд принадлежал французскому городу Брест, где было создано панно из «всего лишь» 250 000 кирпичиков.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Игровой бум в Швейцарии продолжается Этот контент был опубликован на Видеоигры становятся в Швейцарии всё популярнее — быстрее всего растёт интерес к играм на консолях. Читать далее Игровой бум в Швейцарии продолжается

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch