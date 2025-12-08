The Swiss voice in the world since 1935
Новости

В Ивердоне собрали мозаику из 300 тысяч кирпичиков Lego

Гигантская мозаика длиной 24 метра и высотой 2 метра собрана из 300 000 кирпичиков.
Гигантская мозаика длиной 24 метра и высотой 2 метра собрана из 300 000 кирпичиков. Keystone-SDA

Швейцарский курортный город Ивердон (Yverdon-les-Bains, кантон Во) в воскресенье 7 декабря 2025 года официально побил мировой рекорд, собрав самое большое настенное панно из деталей Lego.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Гигантская мозаика длиной 24 метра и высотой 2 метра собрана из 300 000 кирпичиков. На ней ярко, пёстро и с завидной фантазией изображены знаковые места региона. Однако главной целью акции было оказать поддержку фонду Telethon Schweiz: только за эти выходные удалось собрать не менее 20 000 франков в помощь людям с редкими генетическими заболеваниями.

Об этом агентству Keystone-SDA сообщила представительница фонда. В спортцентре Centre Sportif des Îles каждый желающий мог за 10 франков приобрести набор из 100 деталек Lego и собрать из них маленький ромбик. Эти элементы затем аккуратно встраивались в огромную мозаику, которая на глазах превращалась в гигантскую фреску.

Попадёт ли швейцарская Лего-мозаика в Книгу рекордов Гиннесса — пока неизвестно. Но, как подчёркивают в фонде Telethon, это и не было главной целью. Прежний рекорд принадлежал французскому городу Брест, где было создано панно из «всего лишь» 250 000 кирпичиков.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

