В результате падения кабины канатной дороги на курорте Энгельберг погиб человек

На горнолыжном курорте Энгельберг—Титлис (Engelberg-Titlis) в центральной Швейцарии произошла авария на канатной дороге, в результате которой погиб один человек.

В среду утром, 18 марта, на горнолыжном курорте Энгельберг-Титлис (Engelberg-Titlis) в центральной Швейцарии произошла авария на канатной дороге, в результате которой погиб один человек. Как подтвердила полиция кантона Нидвальден, в кабине в момент происшествия находился только один человек. Точная причина аварии пока неизвестна, однако в регионе фиксировался сильный ветер.

По данным полиции, одна из кабин отцепилась и несколько раз перевернулась в воздухе. «В момент аварии в кабине находился только один человек. От полученных травм он скончался», — заявил на пресс-конференции представитель полиции кантона Нидвальден Сенад Сакич (Senad Sakic). Личность погибшего пока официально не установлена. В полиции сообщили, что теперь будут опрошены причастные к происшествию лица и свидетели. Авария произошла около 11:30 в среду.

Первым о происшествии сообщило издание Blick. На опубликованном на его сайте видео видно, как кабина падает и катится вниз по заснеженному склону. К месту аварии были направлены экстренные службы и вертолёты швейцарской спасательной службы Rega. Из других кабин сейчас эвакуируют людей, поскольку после аварии работа всей канатной дороги была остановлена. По данным газеты Blick, речь идёт о гондольной линии Titlis Xpress Trübsee-Stand, открытой в 2015 году.

Подъемник Xpress Trübsee-Stand доставляет гостей к лыжным трассам, расположенным на высоте около 2 400 метров. Длина подъемника составляет чуть менее 1 900 метров.

Сайт курорта Энгельберг сообщает, что каждая кабина на этой линии рассчитана на восемь человек. Энгельберг-Титлис — крупнейший горнолыжный курорт в центральной Швейцарии: здесь устроены 82 километра размеченных трасс на высотах от 1000 до 3000 метров над уровнем моря.

В среду из-за сильного ветра были закрыты многие местные подъёмники. Ранее Федеральное Ведомство метеорологии Швейцарии Meteo Schweiz уже информировало о ветре в этом районе «второго уровня умеренной опасности».

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше Швейцарские странности Дорога на пик Шильтхорн: швейцарский инженерный гений в Альпах Этот контент был опубликован на «Швейцарское инженерное искусство в своём самом совершенном проявлении»: в стране открыли самую крутую канатную дорогу в мире. Читать далее Дорога на пик Шильтхорн: швейцарский инженерный гений в Альпах

