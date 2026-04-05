Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе снимали фильм в Швейцарии

Мартин Скорсезе снял в Швейцарии вместе с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс несколько сцен к своему новому фильму.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Scorsese shoots movie scenes with DiCaprio and Lawrence in Switzerland Читать далее Scorsese shoots movie scenes with DiCaprio and Lawrence in Switzerland

Deutsch de Scorsese dreht mit DiCaprio und Lawrence im Berner Oberland Оригинал Читать далее Scorsese dreht mit DiCaprio und Lawrence im Berner Oberland

Мартин Скорсезе снял в Швейцарии, в Бернском Оберланде, несколько сцен для своего нового фильма What Happens at Night. Как сообщала, в частности, газета Blick, район Интерлакена, кантон Берн, и прежде всего гранд-отель Giessbach были превращены в съёмочную площадку.

Съёмки начались в понедельник, 30 марта. Легендарный режиссёр Мартин Скорсезе (Martin Scorsese, 83) работал в Швейцарии с Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio, 51) и Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence, 35) над сценами для своего нового готического триллера. Съёмки продолжались до четверга, 2 апреля.

Показать больше

Это подтвердила газете Blick директор гранд-отеля Giessbach Вера Вебер (Vera Weber): «Съёмочная группа работала у нас до четверга». Оба съёмочных дня затягивались до поздней ночи, последний дубль был снят в четверг, 2 апреля, незадолго до двух часов пополуночи. Ранее съёмочная группа работала в Чехии, где съёмки начались ещё в конце февраля.

Во время пребывания в Швейцарии Леонардо Ди Каприо, по данным Blick, также видели в Интерлакене, где он заходил в несколько магазинов. На нём были тёплая куртка и бейсболка. После завершения съёмок Мартин Скорсезе и актёры направились в Цюрих, и в тот же день их видели в аэропорту Клотен. Оттуда они вернулись в Прагу, где запланированы дальнейшие съёмки, а позже намечены съёмки в интерьерах в Нью-Йорке.

Показать больше

Показать больше

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch