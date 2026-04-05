Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе снимали фильм в Швейцарии
Мартин Скорсезе снял в Швейцарии вместе с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс несколько сцен к своему новому фильму.
Мартин Скорсезе снял в Швейцарии, в Бернском Оберланде, несколько сцен для своего нового фильма What Happens at Night. Как сообщала, в частности, газета Blick, район Интерлакена, кантон Берн, и прежде всего гранд-отель Giessbach были превращены в съёмочную площадку.
Съёмки начались в понедельник, 30 марта. Легендарный режиссёр Мартин Скорсезе (Martin Scorsese, 83) работал в Швейцарии с Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio, 51) и Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence, 35) над сценами для своего нового готического триллера. Съёмки продолжались до четверга, 2 апреля.
Это подтвердила газете Blick директор гранд-отеля Giessbach Вера Вебер (Vera Weber): «Съёмочная группа работала у нас до четверга». Оба съёмочных дня затягивались до поздней ночи, последний дубль был снят в четверг, 2 апреля, незадолго до двух часов пополуночи. Ранее съёмочная группа работала в Чехии, где съёмки начались ещё в конце февраля.
Во время пребывания в Швейцарии Леонардо Ди Каприо, по данным Blick, также видели в Интерлакене, где он заходил в несколько магазинов. На нём были тёплая куртка и бейсболка. После завершения съёмок Мартин Скорсезе и актёры направились в Цюрих, и в тот же день их видели в аэропорту Клотен. Оттуда они вернулись в Прагу, где запланированы дальнейшие съёмки, а позже намечены съёмки в интерьерах в Нью-Йорке.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
