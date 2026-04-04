Scorsese dreht mit DiCaprio und Lawrence im Berner Oberland

Scorsese dreht mit DiCaprio und Lawrence im Berner Oberland Keystone-SDA

Martin Scorsese hat im Berner Oberland Szenen seines neuen Films "What Happens at Night" gedreht. Die Region Interlaken BE und insbesondere das Grandhotel Giessbach seien in den letzten Tagen zum Hollywoodschauplatz geworden, wie unter anderem "Blick" berichtete.

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(Keystone-SDA) Seit Montag, 30. März, habe Regielegende Martin Scorsese (83) dort mit Leonardo DiCaprio (51) und Jennifer Lawrence (35) Szenen für den Gothic-Thriller inszeniert. Die Dreharbeiten hätten bis Donnerstag gedauert, wie Direktorin Vera Weber der Zeitung bestätigte: «Das Team drehte bis Donnerstag bei uns.»

Zwei Drehtage hätten bis in die frühen Morgenstunden gedauert, die letzte Klappe sei am Donnerstag, 2. April, kurz vor 2 Uhr gefallen. Die Crew sei zuvor aus Tschechien angereist, wo die Arbeiten Ende Februar begonnen hatten. Während des Aufenthalts habe sich DiCaprio laut «Blick» auch in Interlaken gezeigt und mehrere Geschäfte besucht, unauffällig gekleidet mit dicker Jacke und Baseballcap.

Nach Abschluss der Dreharbeiten seien Scorsese und die Schauspieler Richtung Zürich gereist und noch am selben Tag am Flughafen Kloten gesehen worden. Von dort aus sei die Rückkehr nach Prag erfolgt, wo weitere Dreharbeiten und später Innenaufnahmen in New York geplant seien.