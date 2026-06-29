Мобильные провайдеры Швейцарии будут использовать Starlink
Швейцарские операторы связи готовятся использовать зарубежные спутниковые сети, включая Starlink Илона Маска. О замене обычной мобильной или фиксированной инфраструктуры речи не идёт: спутниковая сеть должна стать дополнительным каналом связи там, где наземные системы недоступны, перегружены или временно вышли из строя.
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Об этом представители Swisscom, Sunrise и Salt рассказали на прошлой неделе в Берне на круглом столе Швейцарской ассоциации телекоммуникаций (Schweizerischer Verband der Telekommunikation / Association Suisse des Télécommunications, ASUT). По их оценке, спутниковая связь может поддержать существующие мобильные и фиксированные сети, но заменить их не сможет.
«Спутниковые технологии не заменят наземные сети», — заявил генеральный директор Salt Макс Нунциата (Max Nunziata) в ответ на вопрос швейцарского экономического агентства AWP. По его словам, пропускной способности спутников пока недостаточно, чтобы обеспечить привычное качество связи. При этом сама технология уже работает.
Год назад Salt успешно провела в Интерлакене тест: SMS было отправлено через Starlink напрямую на обычный смартфон. Никакого специального терминала, отдельного устройства или приложения для этого не требовалось. В такой схеме спутники фактически выполняют роль базовых станций мобильной связи, только находятся не на земле, а на околоземной орбите.
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Главное препятствие сейчас не техническое, а правовое. Как пояснил Макс Нунциата, технология Starlink уже готова, но действующие нормы пока не разрешают использовать мобильные частоты для прямой связи со спутниками. Поэтому Швейцарии, по всей вероятности, придётся подождать ещё несколько лет, прежде чем такая система станет ей доступна.
Сначала соответствующие международные стандарты должны быть окончательно согласованы на следующем саммите Международного союза электросвязи (ITU). Затем свои правила примет Европейский союз. И только после этого швейцарские регулирующие ведомства смогут решить, как выдавать такие разрешения внутри страны.
Изучают возможности
Компании Swisscom и Sunrise также изучают возможности спутниковой связи: Sunrise уже работает с европейским оператором AST в рамках тестового проекта и рассматривает возможное партнёрство со Starlink, Swisscom, в свою очередь, оценивает варианты сотрудничества со Starlink, AST и другими операторами и намерена определиться до конца 2026 года.
По словам генерального директора Swisscom Кристофа Эшлимана (Christoph Aeschlimann), в Швейцарии эта технология вряд ли станет доступна раньше 2028 года. Но он считает, что в итоге все три крупнейших оператора страны, скорее всего, все-таки учтут спутниковую связь в рамках своих услуг.
Особенно полезной такая система может оказаться при сбоях мобильной или оптоволоконной связи — например после оползней в Альпах. В таких случаях спутники могли бы быстро обеспечить базовую связь там, где наземная инфраструктура повреждена или разрушена.
Самым известным примером использования Starlink остаётся Украина: с начала полномасштабной агрессии России эта сеть обеспечивает там и гражданскую, и военную связь, Starlink также использовался в Иране во время протестов и последовавших за ними отключений интернета.
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Перевод с английского. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.
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