Мобильные провайдеры Швейцарии будут использовать Starlink

Швейцарские операторы связи готовятся использовать зарубежные спутниковые сети, включая Starlink Илона Маска. Keystone-SDA

Швейцарские операторы связи готовятся использовать зарубежные спутниковые сети, включая Starlink Илона Маска. О замене обычной мобильной или фиксированной инфраструктуры речи не идёт: спутниковая сеть должна стать дополнительным каналом связи там, где наземные системы недоступны, перегружены или временно вышли из строя.

Поделиться

4 минут

Доступно на 2 других языках English en Starlink satellites to complement Swiss terrestrial networks Читать далее Starlink satellites to complement Swiss terrestrial networks

Italiano it Operatori svizzeri guardano a Starlink ma puntano su reti terrestri Оригинал Читать далее Operatori svizzeri guardano a Starlink ma puntano su reti terrestri

Показать больше

Показать больше СМИ Швейцарии: «Старлинк», война и дом, роль Швейцарии Этот контент был опубликован на Сегодня анализ технических аспектов агрессии и повседневного опыта украинского общества, а также посреднической роли Берна в условиях затянувшейся войны. Читать далее СМИ Швейцарии: «Старлинк», война и дом, роль Швейцарии

Об этом представители Swisscom, Sunrise и Salt рассказали на прошлой неделе в Берне на круглом столе Швейцарской ассоциации телекоммуникаций (Schweizerischer Verband der Telekommunikation / Association Suisse des Télécommunications, ASUT). По их оценке, спутниковая связь может поддержать существующие мобильные и фиксированные сети, но заменить их не сможет.

«Спутниковые технологии не заменят наземные сети», — заявил генеральный директор Salt Макс Нунциата (Max Nunziata) в ответ на вопрос швейцарского экономического агентства AWP. По его словам, пропускной способности спутников пока недостаточно, чтобы обеспечить привычное качество связи. При этом сама технология уже работает.

Год назад Salt успешно провела в Интерлакене тест: SMS было отправлено через Starlink напрямую на обычный смартфон. Никакого специального терминала, отдельного устройства или приложения для этого не требовалось. В такой схеме спутники фактически выполняют роль базовых станций мобильной связи, только находятся не на земле, а на околоземной орбите.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика «Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами» Этот контент был опубликован на Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн. Читать далее «Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

Главное препятствие сейчас не техническое, а правовое. Как пояснил Макс Нунциата, технология Starlink уже готова, но действующие нормы пока не разрешают использовать мобильные частоты для прямой связи со спутниками. Поэтому Швейцарии, по всей вероятности, придётся подождать ещё несколько лет, прежде чем такая система станет ей доступна.

Сначала соответствующие международные стандарты должны быть окончательно согласованы на следующем саммите Международного союза электросвязи (ITU). Затем свои правила примет Европейский союз. И только после этого швейцарские регулирующие ведомства смогут решить, как выдавать такие разрешения внутри страны.

Изучают возможности

Компании Swisscom и Sunrise также изучают возможности спутниковой связи: Sunrise уже работает с европейским оператором AST в рамках тестового проекта и рассматривает возможное партнёрство со Starlink, Swisscom, в свою очередь, оценивает варианты сотрудничества со Starlink, AST и другими операторами и намерена определиться до конца 2026 года.

По словам генерального директора Swisscom Кристофа Эшлимана (Christoph Aeschlimann), в Швейцарии эта технология вряд ли станет доступна раньше 2028 года. Но он считает, что в итоге все три крупнейших оператора страны, скорее всего, все-таки учтут спутниковую связь в рамках своих услуг.

Особенно полезной такая система может оказаться при сбоях мобильной или оптоволоконной связи — например после оползней в Альпах. В таких случаях спутники могли бы быстро обеспечить базовую связь там, где наземная инфраструктура повреждена или разрушена.

Самым известным примером использования Starlink остаётся Украина: с начала полномасштабной агрессии России эта сеть обеспечивает там и гражданскую, и военную связь, Starlink также использовался в Иране во время протестов и последовавших за ними отключений интернета.

Показать больше

Показать больше Космические исследования Установка антенн Starlink вызвала споры в швейцарской деревне Этот контент был опубликован на Проект по установке спутниковых антенн системы Starlink в швейцарской деревне Лёйк (Leuk, кантон Вале) вызывает обеспокоенность и споры среди местных жителей. Читать далее Установка антенн Starlink вызвала споры в швейцарской деревне

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Перевод с английского. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch