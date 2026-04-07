Посол Израиля в Швейцарии обосновал закон о смертной казни

Посол Израиля в Берне выступает в защиту продления срока действия смертной казни
Израильский посол в Берне поддержал и обосновал закон о смертной казни за террористические преступления, принятый в Израиле.

Посол Израиля в Берне Тибор Шлоссер (Tibor Schlosser) выступил в поддержку закона, позволяющего применение смертной казни в отношении террористов, назвав закон «суверенным решением Израиля».

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Министерство иностранных дел Швейцарии проведёт на следующей неделе консультации с послом Израиля в Швейцарии Тибором Шлоссером, чтобы вновь подтвердить, что официальный Берн выступает против расширения практики применения смертной казни в Израиле. Глава Отдела МИД по вопросам прав человека Тим Эндерлин (Tim Enderlin) уже связался с израильским послом в Берне. Об этом сообщил представитель МИД агентству Keystone‑SDA.

По его словам, Тим Эндерлин также лично разъяснит позицию Швейцарии послу Тибору Шлоссеру. Встреча запланирована на следующую неделю. Первой о намеченных переговорах сообщила газета Sonntagsblick, указав, что МИД Швейцарии уже вызывал израильского посла на краткий разговор. Напомним, что 30 марта 2026 года Кнессет в третьем, окончательном чтении принял закон, позволяющий приводить в исполнение смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления террористического характера.

Закон устанавливает, что в случаях убийства, совершенных с террористическими мотивами с целью уничтожения Государства Израиль, может назначаться смертная казнь или пожизненное лишение свободы. В израильских военных судах на палестинских территориях смертная казнь в таких случаях является обязательной и должна быть приведена в исполнение через повешение тюремным охранником в течение 90 дней после вынесения приговора.

Расистский закон?

Критики считают этот закон расистским, поскольку на практике он затрагивает преимущественно палестинцев. Инициатива о принятии такого закона была выдвинута партией министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен‑Гвира (Itamar Ben‑Gvir) и поддержана премьер‑министром Биньямином Нетаньяху (Benjamin Netanyahu). Иск, опротестовывающий этот закон, направленный Израильской ассоциацией гражданских прав (Association for Civil Rights in Israel, ACRI), находится на рассмотрении в Верховном суде страны.

Израиль отменил смертную казнь за убийство в 1954 году и сохранил её только для исключительных случаев, таких как наказание нацистских военных преступников или за измену в военное время. Последняя казнь на сегодня — нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана — была приведена в исполнение в 1962 году. «Я понимаю точку зрения Швейцарии, согласно которой смертная казнь нарушает человеческое достоинство», — указал Тибор Шлоссер в интервью изданиям медиагруппы Tamedia. Однако, по его словам, в Израиле внимание общества также сосредоточено на достоинстве жертв терроризма, их семей и на предотвращении дальнейших террористических атак.

«Если террорист получает пожизненный срок, то такое наказание не является сдерживающим фактором», — заявил он. По его словам, задержанные знают, что будут освобождены при следующем обмене заложниками. «Таким образом, мы создаём стимул для совершения ещё большего числа террористических нападений», — добавил он. Израильский парламент одобрил этот закон на прошлой неделе очень незначительным большинством голосов. «Если большинство хочет такой закон, то это наше суверенное решение», — указал Тибор Шлоссер. Кроме того, подчеркнул он, Израиль не является единственным демократическим государством, в котором существует смертная казнь.

Амбициозные цели Швейцарии

«Теперь у нас есть этот закон, и вместе с ним возникает вопрос о том, как он будет применяться», — отметил посол. Решение о назначении смертной казни будут принимать судьи. Как напомнил дипломат, осуждённые в Израиле имеют право на обжалование своего приговора. В 2013 году тогдашний министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер (Didier Burkhalter) анонсировал амбициозную цель — добиться мира без смертной казни уже к 2025 году. В 2020 году Швейцария и Мексика возглавили в рамках Генеральной ассамблеи ООН консультации с целью реализации глобального моратория на применение смертной казни.

Недавно Швейцария выступила с критикой в отношении указа президента США Дональда Трампа (Donald Trump), направленного на расширение практики применения смертной казни на федеральном уровне и на уровне штатов. Цель глобальной отмены смертной казни пока не достигнута, но Швейцария не изменила своей общей позиции. Сейчас Швейцария призывает Израиль в полной мере соблюдать свои международные обязательства, включая запрет дискриминации, а также гарантии верховенства права и надлежащей правовой процедуры. «Швейцария отвергает смертную казнь везде и при любых обстоятельствах, поскольку она несовместима с правом на жизнь и человеческим достоинством», — заявил МИД Швейцарии.

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

