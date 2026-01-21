Правда или вымысел: разбираемся с налогом на наследство

Серия Миф или реальность , Эпизод 7: Инициатива, выдвинутая молодёжным крылом Социал-демократической партии Швейцарии (JUSO), предлагала в 2025 году ввести 50-процентный налог на наследства и дарения стоимостью свыше 50 млн франков, а полученные за счет этого налога средства предлагалось направить на «борьбу с изменением климата». Мог ли налог на наследование в самом деле привести к массовому исходу миллионеров из Швейцарии? Правда или вымысел: разбираемся с налогом на наследство в этом видео.

Логика инициативы исходила из предположения о том, что сверхбогатые люди вносят непропорционально большой вклад в глобальное потепление, а потому на них следует возложить соответствующую финансовую ответственность. Однако в итоге на всенародном референдуме эту инициативу отвергли 78,3% избирателей. Решающим фактором стал страх, что богатейшие налогоплательщики покинут страну, подорвав тем самым её экономическую базу.

Лицом противников инициативы стал предприниматель Петер Шпулер, владелец крупной вагоно- и локомотивостроительной компании Stadler Rail. Он утверждал, что его наследники не смогут выплачивать такой налог без распродажи активов компании, что приведёт к утрате контроля над бизнесом, а сам он, в случае принятия инициативы, был бы вынужден покинуть Швейцарию. Подобные заявления оказались крайне эффективными с политической точки зрения, хотя, как подчёркивают экономисты, они вовсе не обязательно отражают реальное социальное и экономическое поведение людей, владеющих значительными материальными средствами.

Профессор Мариус Брюльхарт называл такие угрозы «дешёвыми словами», а исследовательница проблем, связанных с социальным неравенством, Изабель Мартинес отмечала, что сама теоретическая возможность эмиграции за рубеж часто используется в качестве инструмента давления на избирателей. При этом оба эксперта признают: сверхбогатые люди действительно более мобильны, особенно миллионеры-иностранцы, и именно они особенно внимательно анализируют свое налоговое положение, включая режим налогообложения капитала и наследований.

В данном случае, однако, решающим оказался не сам принцип налога на наследование, а его ставка. По оценкам Мариуса Брюльхарта ставка в 50% «была чрезмерной, и она действительно могла спровоцировать значительный отток состоятельных резидентов: из примерно 2 500 человек, которых инициатива затрагивала напрямую, покинуть Швейцарию, либо отказаться от переезда в неё из другой стороны, могли от половины до трёх четвертей. В этом смысле инициатива рисковала привести к обратному результату и не увеличить объем налоговых поступлений в казну, а уменьшить его.

При этом экономисты подчёркивают: налог на наследование в принципе считается инструментом перераспределения активов в обществе, в наименьшей степени вмешивающимся в экономику страны и подрывающим стимулы к труду и предпринимательству. Эмпирические данные по Швейцарии и другим странам показывают, что умеренные налоги на богатство и наследование редко когда приводят к массовому бегству капитала. Даже если часть состоятельных налогоплательщиков и уезжает, то это не обязательно означает для общества потерю: оставшиеся платят больше, и общий баланс может даже оставаться положительным.

В Скандинавии, например, увеличение налога на состояние не привёл к массовому исходу миллионеров, исход был, конечно, но он почти никак не повлиял на экономику в целом. В Норвегии, несмотря на отъезд части богатых граждан, поступления от налога на наследование выросли и достигли 0,6% от всего ВВП. Аналогичные споры велись и в Великобритании. В итоге швейцарский референдум сработал как корректирующий сигнал: он снова поставил на повестку дня вопрос концентрации богатства в обществе, а также вопросы климатической ответственности и социальной солидарности.

Общество не согласилось с радикальным пересмотром налоговой системы — однако сам по себе вопрос налоговой справедливости еще долго будет оставаться на повестке дня, а 8 марта 2026 года на суд народа Швейцарии будет вынесен вопрос так называемого «индивидуального налогообложения». Эта реформа призвана, по мнению ее сторонников, положить конец «налоговой дискриминации супружеских пар». По мнению противников данного законопроекта, он «создаст новые формы неравенства в ущерб, прежде всего, традиционным семьям».

