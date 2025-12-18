¿Verdadero o falso?:¿Se van las personas ricas con un impuesto de sucesiones?

Tras la negativa de la ciudadanía suiza a una propuesta para introducir un impuesto del 50 % sobre herencias superiores a 50 millones de francos suizos, los y las lectoras de Swissinfo comenzaron a debatir si gravar a las personas muy ricas las hace marcharse al extranjero, con algunas afirmaciones que incluso apuntaban a que esto ya estaría ocurriendo en países como Noruega y Reino Unido. Decidimos analizarlo más de cerca.

La iniciativa «Por una política climática social», lanzada por la sección juvenil del Partido Socialista Suizo (JUSO), proponía un impuesto del 50 % sobre cualquier herencia o regalo que superara los 50 millones de francos suizos (63 millones de dólares). Los ingresos recaudados se destinarían a la lucha contra el cambio climático.

La propuesta se basaba en la idea de que las personas muy adineradas, cuyos estilos de vida tienen un mayor impacto en el calentamiento global, deberían contribuir más a la protección del clima. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el 78,3 % de la ciudadanía suiza, con temores de que las personas superricas abandonaran el país, lo que habría influido en el resultado.

Las personas superricas de Suiza advierten que podrían marcharse

El bloque del «No» incluyó a varias figuras destacadas. Peter Spuhler, propietario del fabricante Stadler Rail y una de las 100 personas más ricas de Suiza, se convirtió en la cara de la campaña. Argumentó que sus hijos no podrían asumir un impuesto así sin vender grandes partes de la empresa, arriesgando así perder el control. Según Spuhler, si la iniciativa se hubiera aprobado, abandonar Suiza habría sido su única opción.

Sin embargo, algunas personas economistas sostienen que estas afirmaciones no deberían tomarse al pie de la letra. «A eso lo llamamos ‘palabras vacías’», dice Marius Brülhart, profesor de Economía en la escuela de negocios HEC Lausanne. Isabel Martínez, que dirige el área de investigación en Desigualdad y Economía Pública del KOF Swiss Economic Institute de la ETH Zúrich, añade que una amenaza no es lo mismo que una acción. Señala que es «algo con lo que juegan las personas adineradas porque se benefician de alimentar este miedo entre la ciudadanía».

Según ambos expertos, existe evidencia de que las personas con altos patrimonios en Suiza son más móviles, especialmente las millonarias extranjeras. «Cuando se trata de impuestos sobre la riqueza o las herencias, son las personas superricas quienes reaccionan con mayor fuerza», afirma Martínez.

En este caso, Brülhart sostiene que el impuesto sobre herencias del 50 % propuesto era simplemente demasiado alto. Sus estimaciones sugerían que habría llevado a muchas de las personas afectadas (alrededor de 2.500) a abandonar Suiza o habría disuadido a otras de mudarse al país en primer lugar, un factor que pesa considerablemente en este tipo de cálculos.

«La economía no es física», afirma. «Pero, según la evidencia empírica que tenemos, habríamos esperado un éxodo significativo. Mi estimación es que entre la mitad y tres cuartas partes de quienes habrían sido afectados por el impuesto, de haberse aprobado, habrían abandonado Suiza o nunca habrían venido».

Brülhart añade que la mayoría de los economistas ven los impuestos sobre herencias de manera positiva porque «no desincentivan el trabajo; de hecho, preservan los incentivos a trabajar. Pero se puede tener demasiado de algo bueno». Considera que, de haberse adoptado este impuesto, habría sido «contraproducente». Aun así, subraya que este caso es una excepción.

El impacto de los impuestos sobre herencias

Tanto Brülhart como Martínez coinciden en que introducir un impuesto sobre herencias no significaría necesariamente que Suiza perdería gran cantidad de contribuyentes ricos. También señalan que el hecho de que algunas personas adineradas se trasladen no se traduce automáticamente en una pérdida neta para la sociedad. «Si subes los impuestos, algunas personas obviamente se irán, pero muchas permanecerán, y quienes se quedan pagan más. Por tanto, siempre es cuestión de equilibrar esos ingresos adicionales con quienes se marchan», explica Brülhart.

Su investigación sobre cambios en los impuestos sobre herencias en distintos cantones suizos mostró que, aunque algunas personas muy adineradas se mudan, los números no son lo suficientemente significativos como para afectar de manera real los ingresos del gobierno. En los tres cantones que aplican impuestos sobre herencias a descendientes directos, las tasas siguen siendo relativamente bajas.

Un estudio de 2024 del National Bureau of Economic Research indicó que cambios en los impuestos sobre la riqueza en países escandinavos llevaron a algunas personas adineradas a mudarse, pero el impacto general en la economía fue mínimo.

«Se encontró que un aumento de un punto porcentual en el impuesto máximo sobre la riqueza redujo el empleo agregado en alrededor del 0,02 %. Pero un punto porcentual es un cambio fiscal enorme, dado que los impuestos sobre la riqueza suelen estar por debajo o alrededor del 1 %», comenta Martínez.

Al evaluar el impacto de los impuestos sobre herencias en la movilidad de las personas superricas, es importante considerar otros elementos, especialmente la combinación general de impuestos.

«En general, los niveles de impuestos en Suiza siguen siendo bastante bajos en comparación con los países vecinos, por lo que no solo importa el nivel absoluto, sino también la diferencia», explica Martínez.

Noruega y Reino Unido presentan resultados mixtos tras aumentar impuestos sobre la riqueza

Los llamados a reducir la desigualdad están ganando fuerza en Europa, y muchos países debaten acaloradamente sobre la introducción o aumento de impuestos sobre la riqueza. En 2022, el gobierno de centroizquierda de Noruega elevó su impuesto sobre la riqueza al 1,1 % para patrimonios netos superiores a 20,7 millones de coronas noruegas (1,6 millones de francos suizos). Informes sugieren que un número significativo de millonarios ha abandonado el país desde entonces.

«Muchos, por ejemplo, se han mudado a Suiza, probablemente porque los dos países son culturalmente bastante similares. Por tanto, hay muchos factores en juego cuando se trata de la reubicación de personas adineradas», comenta Martínez.

Los primeros reportes indican que 105 de las 400 personas más ricas de Noruega ahora viven en el extranjero o han transferido su riqueza a familiares que lo hicieron. Aun así, a pesar de este éxodo, los ingresos por el impuesto han aumentado y ahora representan el 0,6 % del PIB, según Reuters.

En abril de 2025, el gobierno británico eliminó el régimen «non-dom», que permitía a residentes del Reino Unido cuyo domicilio estaba fuera del país pagar impuestos británicos solo sobre los ingresos obtenidos en Reino Unido, y no sobre los generados en otros lugares.

Un informe reciente de la firma de asesoría patrimonial Henley & Partners sugirió que 16.500 millonarios adicionales en dólares estadounidenses abandonarían Reino Unido en 2025 en comparación con los que llegarían. Sin embargo, las cifras han sido cuestionadas, y el grupo Tax Justice Network criticó el informe por usar fuentes como LinkedIn. Su propio análisis concluyó que, aunque el número de millonarios que abandonaron el país aumentó ligeramente en 2024, representó solo el 0,3 % de los más de tres millones de millonarios en Reino Unido. No hay datos oficiales sobre cuántas personas ricas se van a causa de cambios fiscales; según HM Revenue & Customs, los datos oficiales estarán disponibles a partir de enero de 2027.

En resumen, las personas muy adineradas tienden a cambiar de residencia cuando suben los impuestos. Pero no es cierto que los impuestos sobre herencias siempre provoquen un éxodo masivo de las personas ricas, y según el nivel del impuesto, aún podría generarse un aumento neto de ingresos para el gobierno.

Editado por Marc Leutenegger y traducido del inglés al español por José Kress.