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Правительство Швейцарии корректирует оборонную стратегию

Швейцария хочет спасти свой ВПК от гибели, делая ставку на собственное производство и свои научные разработки.
Швейцария хочет спасти свой ВПК от гибели, делая ставку на собственное производство и свои научные разработки. Keystone-SDA

Швейцария хочет спасти свой ВПК от гибели, делая ставку на собственное производство и свои научные разработки.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В условиях нарастающей международной нестабильности Федеральный совет Швейцарии (правительство) объявил о переориентации оборонной политики страны. Новый вектор ее развития предполагает резкое усиление поддержки отечественной оборонной промышленности и активизацию сотрудничества с научным сектором.

В опубликованном в пятницу 20 июня заявлении Федеральный совет подчеркивает, что безопасность страны требует не только модернизации Вооружённых сил, но и устойчивой индустриальной базы. Центральным элементом новой стратегии становится смещение акцента в сторону внутреннего производства: как минимум 60% будущих оборонных закупок должны приходиться на швейцарских поставщиков. Ещё 30% — на европейские компании.

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Кроме того, правительство страны планирует значительно увеличить объёмы инвестиций в свои научные исследования и технологии двойного назначения швейцарского производства. К 2030 году не менее 2% армейского бюджета должно направляться на финансирование НИОКР в самой Швейцарии. В настоящее время эта доля составляет менее 1%.

Всего план действий кабмина включает в себя 23 конкретные меры. Они охватывают такие направления, как ускорение процедур закупок, усиление связей с малым и средним бизнесом, стимулирование трансфера технологий между армией и академической средой — имеются в виду вузы, стартапы и профильные НИИ.

Тем самым Федеральный совет ясно обозначил свою цель: в условиях геополитической нестабильности он намерен укрепить производственную автономию Швейцарии и гарантировать устойчивость оборонных поставок — начиная от проектирования до серийного производства и сервисного сопровождения.

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