Чашка кофе стоит в Швейцарии все дороже и дороже

Цена на кофе растет в Швейцарии уже пятый год подряд. Об этом сообщила ассоциация Cafetier Suisse. Keystone-SDA

Цена на кофе повышается уже пятый год подряд. Об этом сообщает отраслевая ассоциация Cafetier Suisse. В 2024 году за чашку кофе в швейцарском ресторане клиенты платили в среднем на 0,09 швейцарских франка больше, чем в предыдущем 2023 году.

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«По-настоящему веселиться я в состоянии только после чашки кофе» (I never laugh until I’ve had my coffee), — сказал однажды великий Кларк Гейбл. Хорошо, что он жил в США, потому что в Швейцарии после счета за чашку кофе ему бы было бы точно не до смеха. Сегодня самая обычная чашка кофе с молоком стоит в Конфедерации 4,58 франка, а если очень поискать, то можно найти такую же чашку и за все 6 франков.

В среднем, в 2024 году чашка кофе в кафе, кондитерской или в бистро в немецкоязычной Швейцарии стоила на 9 раппенов / сантимов дороже, чем в предыдущем 2023 году. По данным отраслевой ассоциации Cafetier Suisse цена кофе растет уже пятый год подряд, а за последние 10 лет цена чашки кофе выросла на 0,36 франка. По данным ежегодного исследования Cafetier Suisse самый дешевый кофе можно найти в кантоне Аргау, где чашка может стоить 2,50 франка.

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Однако тамошняя средняя цена все равно составляет 4,50 швейцарских франков за чашку, так что этот регион по дороговизне кофе находится на четвертой позиции. Дешевле всего кофе с молоком стоит в Золотурне — там средняя цена составляет 4,45 франка. В кантоне Цуг в среднем «кофе-крем» стоит 4,84 франка, так что этот регион для любителей кофе должен считаться самым накладным.

Самую же высокую отдельную (не среднюю) цену за чашку кофе эксперты нашли в кантоне Цюрих. Посетители тамошних ресторанов иногда платят и по 6 швейцарских франков за чашку кофе с молоком. Средняя цена там оставляет 4,78 швейцарских франка, так что Цюрих стоит на втором месте после Цуга. Как говорит Ханс-Петер Оттли (Hans-Peter Oettli), президент ассоциации Cafetier SuisseВнешняя ссылка, цена чашки кофе постоянно идет вверх из-за продолжающегося увеличения накладных расходов.

Разговоры во время кофе-брейков не менее важны, чем во время официальных заседаний. Thomas Kern / Swissinfo.ch

Второй фактор: стоимость труда. Расходы на персонал в заведении общественного питания составляют почти 50% от цены чашки кофе. При этом стоимость собственно кофейного сырья, конечно, тоже влияет на стоимость чашки кофе, и в этом году она поднялась «до небывалых высот», но дороговизна труда все равно остается главным драйвером цены.

По его словам, далее, кофе все больше превращается в предмет роскоши. «Урожаи становятся всё хуже и хуже, не в последнюю очередь из-за климата, при этом кофе становится все более популярным среди буквально всех социальных слоев. Так что увеличение спроса в сочетании с уменьшением предложения логично ведет к повышению цены».

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