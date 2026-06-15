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Швейцария получит новые артсистемы из Германии

Швейцарская армия получает новую артиллерию из Германии
Швейцарская армия обновляет свой парк артиллерии. Новые артсистемы должны заменить самоходные гаубицы M109, разработанные ещё в 1960-е годы. Keystone-SDA

Швейцарская армия заключила контракт на закупку новых артиллерийских систем. Они должны заменить самоходные гаубицы M109, которые относятся к технике поколения 1960-х годов. Первые поставки новых артсистем ожидаются с 2031 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Контракт заключён с немецкой компанией KNDS Deutschland. Об этом сообщило швейцарское Федеральное ведомство по оборонным закупкам и материально-техническому снабжению Вооруженных сил Armasuisse. Новая артиллерийская система AGM Artillery Gun Module будет установлена на швейцарскую платформу-носитель. Сначала Швейцария получит один опытный образец новой артиллерийской системы, чтобы его собрать, проверить и испытать.

После этого армия должна получить 32 серийные боевые системы, произведённые по утверждённой конфигурации. Контракт включает в себя не только сами системы, но и средства для логистики боеприпасов, учебные и симуляционные системы, запасные части, документацию и наборы ремонтных инструментов. Прототип должен быть готов в 2027 году, а в следующем году его планируют испытать.

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Новая система должна быстрее поражать цели и действовать на большей дальности, чем нынешняя гаубичная артиллерия. Как уточняет Armasuisse, современные сенсорные комплексы, цифровое управление и автоматизированные процессы должны повысить защищённость расчёта и скорость его реакции в боевой обстановке. Эта закупка учтена в «Армейском послании 2025 года» (Armeebotschaft 2025), которое Федеральный совет, правительство страны, направил в парламент.

В этом плане оборонных расходов правительство запросило финансирование проектов общей стоимостью 1,7 млрд, и парламент эти средства одобрил. Дополнительный миллиард на боеприпасы для систем ПВО парламент, однако, отклонил. Правительство страны обосновало эти расходы ухудшением обстановки в сфере безопасности в Европе. Министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister) заявил, что страна должна быть готова к отражению самых разных видов угроз.

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