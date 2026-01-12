Канал Al Jazeera Arabic снят с эфира в Швейцарии из-за материалов о ХАМАС

Операторы телевизионного вещания Swisscom и Sunrise исключили катарский телеканал Al Jazeera Arabic из своих программных пакетов.

Доступно на 2 других языках

После обвинений в распространении хамасовской пропаганды швейцарские операторы телевизионного вещания Swisscom и Sunrise исключили катарский телеканал Al Jazeera Arabic из своих программных пакетов. Как сообщил представитель этих компаний информационному агентству Keystone-SDA, вещание канала не будет возобновлено до завершения проверки выдвинутых обвинений.

Тем самым он подтвердил информацию, опубликованную в воскресной газете SonntagsBlick. Это издание отмечает, что вещание Al Jazeera Arabic было прекращено в Швейцарии 10 декабря 2025 года, поскольку его содержание «часто находится в правовой серой зоне». В то же время англоязычная версия телеканала, Al Jazeera English, ориентированная на западную аудиторию, по-прежнему остаётся доступной в пакетах обоих операторов.

С критикой в адрес Swisscom и Sunrise ранее выступила произраильская организация Focus Israel. В обоснование своей позиции она сослалась на доклад израильского Информационного центра изучения терроризма им. Меира Амита (Intelligence and Terrorism Information Center), согласно которому Al Jazeera Arabic в течение многих лет распространяла материалы в поддержку движения ХАМАС.

Похожие обвинения выдвигались и со стороны израильских Вооруженных сил. Руководство канала Al Jazeera Arabic эти утверждения последовательно отвергало. Напомним, в Швейцарии с мая 2025 года действует запрет на деятельность ХАМАС. Он распространяется также на организации и объединения, которые действуют в интересах или по поручению ХАМАС.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

