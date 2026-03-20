Швейцарские медики доказали: весенняя усталость — это миф

Согласно итогам исследования, проведённого в Базеле, речь идёт скорее о самовнушении, чем о реальном состоянии организма. Keystone-SDA

Весной многие люди чувствуют себя уставшими — для этого феномена в немецком языке даже существует специальный термин: Frühlingsmüdigkeit, или «весенняя усталость». Но существует ли это явление на самом деле? Согласно итогам исследования, проведённого в Базеле, сам этот широко распространённый термин и заставляет людей искать и находить у себя «усталость», которой в действительности нет. А что же есть?

Как показал онлайн-опрос, многие респонденты утверждали, что действительно страдают от «весенней усталости». Однако подробные опросы сотен людей, проводившиеся на протяжении всего года, не выявили никаких признаков того, что весной усталость усиливается в какой-то особой степени. Как сообщил в понедельник, 9 марта 2026 года, Базельский университет (Universität Basel) со ссылкой на руководительницу исследования Кристине Блуме (Christine BlumeВнешняя ссылка), если бы такой эффект существовал, он должен был бы проявиться по итогам анализа накопленных эмпирических данных.

Как отмечают Кристине Блуме и сомнолог Альбрехт Форстер (Albrecht Vorster) из Университетской Клиники Берна (Inselspital Bern), речь идёт о мифе, характерном прежде всего для немецкоязычного пространства. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Journal of Sleep Research. Причём миф этот столь устойчив именно потому, что сам термин Frühlingsmüdigkeit давно и прочно вошёл в повседневный обиход. Иначе говоря, речь идёт о самосбывающемся пророчестве.

Читайте также:

Показать больше Космические исследования Швейцарские ученые доказали существование на Марсе океана Этот контент был опубликован на Исследовательская группа Бернского университета доказала, что когда-то на красной планете существовал большой океан. Читать далее Швейцарские ученые доказали существование на Марсе океана

Идея такого исследования пришла психологу Кристине Блуме, работающей в базельском университетском Центре хронобиологии (Zentrum für Chronobiologie), после того как журналисты в очередной раз обратились к ней с просьбой прокомментировать феномен «весенней усталости». «Существует множество гипотез, объясняющих это явление, — говорит Кристине Блуме. — Но никто никогда не проверял, существует ли оно вообще в природе». Одно из самых распространённых объяснений причин возникновения «весенней усталости» сводится к простому механизму.

Совершенно неправдоподобно

С повышением температуры расширяются кровеносные сосуды и снижается артериальное давление. Считается, что организму нужно время, чтобы к этому адаптироваться. Кроме того, часто упоминают гормоны — например, якобы возникающий после зимы избыток мелатонина, «гормона ночи». «С точки зрения хронобиологии это совершенно неправдоподобно», — говорит Кристине Блуме. По её словам, мелатонин вырабатывается и расщепляется в рамках 24-часового цикла. «Никакого избытка мелатонина к концу зимы, который делал бы нас сонными и который потом нужно было бы выводить из организма, не существует».

Чтобы проверить это, два года назад Кристине Блуме и Альбрехт Форстер начали онлайн-исследование. Начиная с апреля 2024 года около 418 человек в течение года раз в шесть недель сообщали учёным о своём ритме сна и субъективном «уровне усталости». В итоге 47% участников, то есть почти половина, заявили, что считают себя жертвами «весенней усталости». Однако последующие индивидуальные опросы на протяжении года этого не подтвердили: не было обнаружено ни явно выраженного истощения, ни повышенной дневной сонливости, ни ухудшения качества сна.

Показать больше Вибрация ускоряет процесс сращивания костей Этот контент был опубликован на Цюрихские учёные разрабатывают метод терапии переломов костей с использованием вибрации. Читать далее Вибрация ускоряет процесс сращивания костей

«Мы не нашли эмпирических доказательств существования этого феномена. Весной продолжительность дня в самом деле быстро увеличивается, — рассказала Кристине Блуме агентству DPA. — Но если бы «весенняя усталость» была реальным биологическим явлением, то оно должно было бы проявляться именно в переходный период от весны к лету, например, потому что организму пришлось адаптироваться к новым условиям». Однако накопленные данные показали, что скорость изменения продолжительности светового дня никак не влияла на степень усталости участников.

Мы ожидаем, что с приходом тепла и хорошей погоды у нас появится больше энергии для прогулок, поездок за город, встреч с друзьями. Если же такого прилива сил не происходит, то «весенняя усталость» становится удобным объяснением и, по сути, оправданием собственной пассивности. SRF/Urs Gutfleisch

Но откуда тогда берётся вера в особую «весеннюю усталость»? Одно из предположений заключается в том, что само распространение этого мифа делает людей более восприимчивыми к подобному «феномену», коль скоро сам термин прочно укоренился в языке. В психологии это называют «эффектом маркировки»: например, вино кажется вкуснее, если заранее сказать, что оно «особенно дорогое». То есть если «весенняя усталость» есть, говорим мы себе, то я просто должен тоже страдать от неё.

Эффект ноцебо

«Этот механизм связан с нашими ожиданиями, — поясняет исследовательница. — Если я ожидаю, что весной буду чувствовать усталость, это меняет то, как я интерпретирую все своим самые разные симптомы». В медицине по аналогии с эффектом плацебо в этом случае говорят об «эффекте ноцебо» — о подтверждении негативного ожидания, тогда как плацебо означает психосоматическое подтверждение позитивного развития. Есть и ещё одно психологическое объяснение: в конце тёмного и холодного сезона мы ожидаем, что с приходом тепла и хорошей погоды у нас появится больше энергии для прогулок, поездок за город, встреч с друзьями. Если же такого прилива сил не происходит, то «весенняя усталость» становится удобным объяснением и, по сути, оправданием собственной пассивности.

За пределами немецкоязычного пространства этот феномен практически неизвестен, что косвенно доказывает его мифическую природу. Кристине Блуме это тоже подтверждает: «Когда я рассказываю об этом явлении коллегам из других стран, то они всегда очень удивляются». В англоязычном мире, напротив, распространён термин spring fever. Однако это «весеннее возбуждение» связывают не с усталостью, а, наоборот, с повышенной жизненной энергией. А как насчет «январского блюза»?

Показать больше Лучшее из контента SRG «Январский блюз»: швейцарское изобретение Этот контент был опубликован на Нет, это не про музыку, а про странное настроение подавленности и грусти, наступающее после Рождества и Нового года. Читать далее «Январский блюз»: швейцарское изобретение

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

