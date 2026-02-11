Проценты по швейцарским счетам продолжают снижаться
Швейцарским вкладчикам приходится довольствоваться всё более низкими процентами. Ряд банков уже вовсе не начисляет проценты по сберегательным счетам. При этом, как отмечает финансовый онлайн-сервис Moneyland.ch, различия между банками сейчас особенно велики.
Как следует из опубликованного на прошлой неделе порталом Moneyland.ch сравнительного анализа ставок по депозитам в 85 швейцарских банках, в среднем взрослые вкладчики получают по своему сберегательному счёту лишь 0,11% годовых. При остатке в 1000 франков это означает в среднем 1,10 франка процентов в год. Ещё полгода назад, по данным сервиса, средний уровень доходности депозитов составлял 0,18%.
Наиболее выгодные условия, согласно этому обзору, предлагают региональные банки. Так, по сберегательному счёту в банке Caisse d’Epargne d’Aubonne в кантоне Во начисляется целый 1% годовых. Однако есть и ограничение: в течение года без предварительного уведомления со счета в этом банке можно в совокупности снять не более 10 000 франков. В верхней части списка находятся также банка Ersparniskasse Rüeggisberg со ставкой 0,4% и Bank EKI со ставкой 0,3%. Крупные банки предлагают куда более низкие ставки.
Так, Basler Kantonalbank предлагает ставку в 0,1% годовых. Ставка в 0,05% годовых действует у банков Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank, ZKB и у UBS. На нижнем конце шкалы находится государственный PostFinance, который по сберегательным счетам для взрослых сейчас вообще процентов не начисляет. Ставки снизились и у «смартфон-банков», которые еще недавно активно рекламировали свои сравнительно выгодные условия. И если банк Zak ещё предлагает 0,2% годовых, то у швейцарских лидеров рынка Yuh и Neon проценты по сберегательным остаткам уже не начисляются.
