Проценты по швейцарским счетам продолжают снижаться

Процентные ставки по сберегательным счетам продолжают снижаться
Швейцарским вкладчикам приходится довольствоваться всё более низкими процентами. Ряд банков уже вовсе не начисляет проценты по сберегательным счетам. Keystone-SDA

Швейцарским вкладчикам приходится довольствоваться всё более низкими процентами. Ряд банков уже вовсе не начисляет проценты по сберегательным счетам. При этом, как отмечает финансовый онлайн-сервис Moneyland.ch, различия между банками сейчас особенно велики.

Как следует из опубликованного на прошлой неделе порталом Moneyland.ch сравнительного анализа ставок по депозитам в 85 швейцарских банках, в среднем взрослые вкладчики получают по своему сберегательному счёту лишь 0,11% годовых. При остатке в 1000 франков это означает в среднем 1,10 франка процентов в год. Ещё полгода назад, по данным сервиса, средний уровень доходности депозитов составлял 0,18%.

Наиболее выгодные условия, согласно этому обзору, предлагают региональные банки. Так, по сберегательному счёту в банке Caisse d’Epargne d’Aubonne в кантоне Во начисляется целый 1% годовых. Однако есть и ограничение: в течение года без предварительного уведомления со счета в этом банке можно в совокупности снять не более 10 000 франков. В верхней части списка находятся также банка Ersparniskasse Rüeggisberg со ставкой 0,4% и Bank EKI со ставкой 0,3%. Крупные банки предлагают куда более низкие ставки.

Так, Basler Kantonalbank предлагает ставку в 0,1% годовых. Ставка в 0,05% годовых действует у банков Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank, ZKB и у UBS. На нижнем конце шкалы находится государственный PostFinance, который по сберегательным счетам для взрослых сейчас вообще процентов не начисляет. Ставки снизились и у «смартфон-банков», которые еще недавно активно рекламировали свои сравнительно выгодные условия. И если банк Zak ещё предлагает 0,2% годовых, то у швейцарских лидеров рынка Yuh и Neon проценты по сберегательным остаткам уже не начисляются.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

