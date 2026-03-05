Полиция Швейцарии будет указывать гражданство правонарушителей
В Швейцарии полиция должна будет раскрывать гражданство лиц, совершивших преступления. Во вторник 3 марта Совет кантонов (малая палата парламента) поддержал уже принятое ранее решение Национального совета (большая палата) и одобрил предложение стандартизировать эту практику на национальном уровне.
Решение было принято в Совете кантонов 23 голосами против 16. В поддержку инициативы выступила правая Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP), её также поддержало большинство депутатов от партии «Центр» (Die Mitte) и партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen). Национальный совет дал зелёный свет этой инициативе ещё в сентябре 2025 года — тогда решение было принято большинством 100 голосов против 84. Теперь парламент может приступить к подготовке законопроекта.
Инициатива была основана на парламентском предложении депутата от Швейцарской народной партии Беньямина Фишера (Benjamin Fischer). Согласно этому предложению, полиция при информировании общественности должна будет указывать возраст, пол и гражданство правонарушителей, подозреваемых и их жертв — при условии, что для этого нет ограничений, связанных с защитой персональной информации и частной жизни, и что таким образом невозможно установить личность конкретного человека.
В прошлом году такая перспектива вызвала в обществе острую дискуссию. Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol) предложило убрать упоминание цвета кожи из системы Ripol. Это решение вызвало критику со стороны полицейских структур и политиков. В итоге Fedpol оставило эту категорию, хотя на практике она использовалась редко. Система Ripol (Automatisiertes Polizeifahndungssystem / Recherches informatisées de police) — это национальная полицейская информационная система розыска, которую ведёт Федеральное ведомство полиции Швейцарии (Fedpol).
В эту базу вносятся данные о разыскиваемых лицах, пропавших людях, лицах, подлежащих задержанию, украденных автомобилях, оружии, похищенных документах, других объектах и лицах, находящихся в розыске. Система используется всеми кантональными полицейскими структурами, пограничной службой и федеральной полицией. Она также связана с международными полицейскими системами, прежде всего с Шенгенской информационной системой (SIS).
