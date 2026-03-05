Полиция Швейцарии будет указывать гражданство правонарушителей

В Швейцарии полиция должна будет раскрывать гражданство лиц, совершивших преступления. Keystone-SDA

В Швейцарии полиция должна будет раскрывать гражданство лиц, совершивших преступления. Во вторник 3 марта Совет кантонов (малая палата парламента) поддержал уже принятое ранее решение Национального совета (большая палата) и одобрил предложение стандартизировать эту практику на национальном уровне.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss police must disclose offenders’ nationality Читать далее Swiss police must disclose offenders’ nationality

Français fr La police doit communiquer la nationalité des délinquants Оригинал Читать далее La police doit communiquer la nationalité des délinquants

Решение было принято в Совете кантонов 23 голосами против 16. В поддержку инициативы выступила правая Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP), её также поддержало большинство депутатов от партии «Центр» (Die Mitte) и партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen). Национальный совет дал зелёный свет этой инициативе ещё в сентябре 2025 года — тогда решение было принято большинством 100 голосов против 84. Теперь парламент может приступить к подготовке законопроекта.

Во вторник 14 февраля 2023 года полиция арестовала у здания федерального парламента подозрительного человека со «следами взрывчатки», из-за чего центральная часть Берна была перекрыта на несколько часов. Keystone

Инициатива была основана на парламентском предложении депутата от Швейцарской народной партии Беньямина Фишера (Benjamin Fischer). Согласно этому предложению, полиция при информировании общественности должна будет указывать возраст, пол и гражданство правонарушителей, подозреваемых и их жертв — при условии, что для этого нет ограничений, связанных с защитой персональной информации и частной жизни, и что таким образом невозможно установить личность конкретного человека.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Кто были участники пропалестинской акции в Берне? Этот контент был опубликован на Насилие во время демонстрации в поддержку Палестины, прошедшей в минувшую субботу, было в четверг единодушно осуждено городским парламентом Берна. Читать далее Кто были участники пропалестинской акции в Берне?

В прошлом году такая перспектива вызвала в обществе острую дискуссию. Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol) предложило убрать упоминание цвета кожи из системы Ripol. Это решение вызвало критику со стороны полицейских структур и политиков. В итоге Fedpol оставило эту категорию, хотя на практике она использовалась редко. Система Ripol (Automatisiertes Polizeifahndungssystem / Recherches informatisées de police) — это национальная полицейская информационная система розыска, которую ведёт Федеральное ведомство полиции Швейцарии (Fedpol).

В эту базу вносятся данные о разыскиваемых лицах, пропавших людях, лицах, подлежащих задержанию, украденных автомобилях, оружии, похищенных документах, других объектах и лицах, находящихся в розыске. Система используется всеми кантональными полицейскими структурами, пограничной службой и федеральной полицией. Она также связана с международными полицейскими системами, прежде всего с Шенгенской информационной системой (SIS).

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Иностранцам разрешат работать в полиции Граубюндена Этот контент был опубликован на Кантон Граубюнден скоро начнет набирать в органы полиции лиц, не имеющих швейцарского гражданства. Читать далее Иностранцам разрешат работать в полиции Граубюндена

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Кто мы Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта Редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно? Читать далее Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch