Новости

Швейцарские курорты проверят безопасность баров и ресторанов

BE: Адельбоден и Лаутербруннен проверяют безопасность общественных помещений
После трагического пожара в Кран-Монтане власти Адельбодена и Венгена намерены проверить степень соответствия баров и ресторанов нормам безопасности. Keystone-SDA

В преддверии этапов Кубка мира по горнолыжному спорту и после трагического пожара в Кран-Монтане власти Адельбодена и Венгена намерены проверить степень соответствия местных баров и ресторанов нормам безопасности.

Этот контент был опубликован на
2 минут

Первые любители лыжного спорта начнут прибывать в Адельбоден уже в ближайшие выходные. В понедельник 5 января 2026 года мэр города Вилли Шранц (Willy Schranz) сообщил общественному радио SRF, что на фоне недавней трагедии в Кран-Монтане муниципалитет считает необходимым «принять меры» и в ближайшие дни «проведёт проверки всех заведений общественного питания».

«Мы проверим (их состояние), чтобы ничего подобного не могло повториться», — отметил он. По словам Вилли Шранца, задача муниципального правления — избежать ошибок (совершенных, возможно, владельцами бара Le Constellation к Кран-Монтане), повысить степень осведомлённости владельцев баров и ресторанов на предмет противопожарных норм и обсудить с ними, сделали ли они всё возможное для обеспечения безопасности гостей.

Около 40 человек погибли, ещё 115 получили серьёзные травмы в результате пожара, произошедшего в популярном баре Le Constellation

Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках

Расследование продолжается: власти сейчас устанавливают причину одной из крупнейших трагедий в истории Швейцарии (видео).

Читать далее Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках

Со своей стороны мэр Лаутербруннена Карл Нэпфлин (Karl Näpflin) намерен обсудить на правлении общины дальнейшие шаги в понедельник 5 января. В интервью радио SRF он заявил, что власти будут внимательно следить за барами и ночными клубами и как минимум потребуют от них повторной перепроверки всех мер безопасности.

В частности, владельцам заведений предстоит проверить, имеются ли у них в помещениях легковоспламеняющиеся материалы, надлежащим ли образом оборудованы гардеробы и, прежде всего, чётко ли обозначены пути эвакуации. Мэр Лаутербруннена также предостерёг от использования в барах открытого огня (свечей, бенгальских огней и т. д.).

Как сообщает SRF, Карл Нэпфлин уже получил обращения с призывами закрыть по меньшей мере два местных ночных клуба «по соображениям безопасности». По его словам, правление муниципального образования не располагает такими полномочиями, однако «будет внимательно следить за ситуацией».

Скорбящие собираются вокруг цветов и свечей в память о жертвах пожара в баре "Le Constellation" в Кран-Монтане, Швейцария, в воскресенье, 4 января 2026 года. 40 человек погибли и более 100 получили серьезные травмы в результате пожара в баре "Le Constellation" в новогоднюю ночь на курорте Кран-Монтана в Швейцарских Альпах.

Что пишет пресса Швейцарии о трагедии в Кран-Монтане?

Трагедия в Кран-Монтане: швейцарская пресса обсуждает вопросы правового регулирования и мер безопасности

Читать далее Что пишет пресса Швейцарии о трагедии в Кран-Монтане?
Недавно в городе Вербье произошло событие, которое может перекроить всю систему частных школ в швейцарских Альпах.

Образование

Индустрия частного образования пришла на рынок Швейцарии

Недавно в городе Вербье произошло событие, которое может перекроить всю систему частных школ в Швейцарских Альпах.

Читать далее Индустрия частного образования пришла на рынок Швейцарии
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

