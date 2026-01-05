Швейцарские курорты проверят безопасность баров и ресторанов
В преддверии этапов Кубка мира по горнолыжному спорту и после трагического пожара в Кран-Монтане власти Адельбодена и Венгена намерены проверить степень соответствия местных баров и ресторанов нормам безопасности.
Первые любители лыжного спорта начнут прибывать в Адельбоден уже в ближайшие выходные. В понедельник 5 января 2026 года мэр города Вилли Шранц (Willy Schranz) сообщил общественному радио SRF, что на фоне недавней трагедии в Кран-Монтане муниципалитет считает необходимым «принять меры» и в ближайшие дни «проведёт проверки всех заведений общественного питания».
«Мы проверим (их состояние), чтобы ничего подобного не могло повториться», — отметил он. По словам Вилли Шранца, задача муниципального правления — избежать ошибок (совершенных, возможно, владельцами бара Le Constellation к Кран-Монтане), повысить степень осведомлённости владельцев баров и ресторанов на предмет противопожарных норм и обсудить с ними, сделали ли они всё возможное для обеспечения безопасности гостей.
Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках
Со своей стороны мэр Лаутербруннена Карл Нэпфлин (Karl Näpflin) намерен обсудить на правлении общины дальнейшие шаги в понедельник 5 января. В интервью радио SRF он заявил, что власти будут внимательно следить за барами и ночными клубами и как минимум потребуют от них повторной перепроверки всех мер безопасности.
В частности, владельцам заведений предстоит проверить, имеются ли у них в помещениях легковоспламеняющиеся материалы, надлежащим ли образом оборудованы гардеробы и, прежде всего, чётко ли обозначены пути эвакуации. Мэр Лаутербруннена также предостерёг от использования в барах открытого огня (свечей, бенгальских огней и т. д.).
Как сообщает SRF, Карл Нэпфлин уже получил обращения с призывами закрыть по меньшей мере два местных ночных клуба «по соображениям безопасности». По его словам, правление муниципального образования не располагает такими полномочиями, однако «будет внимательно следить за ситуацией».
