2-2. A Paraguay se le escapa la victoria en el último suspiro

4 minutos

Jorge Dastis

Tokio, 10 oct (EFE).- El equipo nacional de fútbol japonés, que no había anotado en sus últimos dos partidos, logró romper este viernes su racha sin goles ante Paraguay, que rozó la victoria pero la dejó escapar en el último suspiro de un amistoso entre dos selecciones que ya están clasificadas para el Mundial de 2026 y que aprovecharon para hacer pruebas de cara a la gran competición.

El partido sirvió además para ver el debut con la selección nacional paraguaya de Diego González, que milita como extremo izquierdo en el Atlas de la Liga MX, y con la japonesa de Koki Saito, delantero del Queens Park Rangers de la segunda división inglesa y estrella de la nueva generación del fútbol nipón.

El primer tiempo comenzó con un dominio claro de Japón, que buscaba la oportunidad por la banda derecha, despertando el júbilo de los espectadores en el Panasonic Stadium Suita de Osaka, y obligaba a la Albirroja a replegarse hacia su mitad del campo.

Aun así, Paraguay logró conectar algunos pases largos, generando peligro en la portería rival sin que a la defensa japonesa le diera tiempo a reaccionar.

Tras un par de intentos que no lograron conectar con sus compañeros, el delantero Miguel Almirón logró abrir el marcador con un tiro a puerta desde el centro del área rival, asistido por un pase de Damián Bobadilla, en el minuto 20 de juego.

La respuesta de Japón no se hizo esperar, y en el minuto 26 Koki Ogawa logró el gol que se les resistía a los Samuráis Azules desde hacía dos partidos, llevando el marcador de vuelta a las tablas.

Los japoneses mantuvieron la presión y lograron dominar el juego durante el resto de la primera mitad, que se saldó sin más incidentes.

El segundo tiempo comenzó con los Samuráis Azules manteniendo gran parte de su dominio, pero más cansados, mientras Paraguay apostaba por la calidad de sus jugadores individuales para generar ocasiones.

Un disparo del paraguayo Damián Bobadilla en el minuto 54 contra la portería japonesa desde el centro del área hizo contener la respiración a los espectadores, pero se acabó desviando por la izquierda.

La Albirroja aprovechó la falta de fuelle de los japoneses para lograr el segundo gol, con un cabezazo de Diego Gómez en el minuto 64 que incluso hizo que los nipones, tocados, bajaran un tanto en la intensidad de su presión.

Un intento de cabeza del debutante Saito en el minuto 83, desviado por el guardameta paraguayo, fue de las pocas ocasiones que logró armar el conjunto japonés en la segunda parte, hasta que una pelota colocada por Junya Ito muy cerca de la meta paraguaya en el cuarto minuto del descuento logró encontrar la cabeza de Ueda, que la convirtió en el empate a dos.

Siguiendo con los amistosos de la Fecha FIFA de octubre, Japón se enfrentará a Brasil el martes en Tokio, mientras Paraguay viajará a Seúl para enfrentarse a la selección surcoreana en la misma fecha.

– Ficha técnica:

2 – Japón: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Seko, Junnosuke Suzuki; Ao Tanaka (Shuto Machin, m.78), Kaishu Sano (Joel Chima Fujita, m.89); Keito Nakamura (Koki Saito, m.66), Junya Ito; Takumi Minamino (Daichi Kamada, m.66), Ritsu Doan (Yuki Soma, m.78); y Koki Ogawa (Ayase Ueda, m.89).

Seleccionador: Hajime Moriyasu.

2 – Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla; Diego González (Hugo Cuenca, m.79), Diego Gómez (Matías Galarza, m.69), Miguel Almirón (Alex Arce, m.91); y Antonio Sanabria (Ronaldo Martínez, m.79).

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Hyungjin Ko, de Corea del Sur. Amonestó a Ao Tanaka, de Japón.

Incidencias: Primero de los partidos amistosos pactados en Asia por Fecha FIFA, jugado en el estadio Panasonic Stadium Suita de Osaka, con aforo para 40.000 espectadores. EFE

jdg/jap

(foto)