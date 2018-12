El senador del Partido Demócrata Cristiano estima que Ginebra quizá no recibió suficiente apoyo financiero de la Confederación y de los otros cantones. “Este tipo de sistema tiene que adaptarse con frecuencia y eso es caro”, dice. Sin embargo, Filippo Lombardi todavía no ha perdido la esperanza: “Estableceremos contactos para ver si se puede encontrar una solución para salvar la plataforma de Ginebra”.

“Golpe a la reputación del ‘e-voting’” Marie Vuilleumier & Katy Romy 29 de noviembre de 2018 - 11:35 Tras la desaparición del voto electrónico en Ginebra, la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE) teme que la confianza de los ciudadanos en el escrutinio por internet se vea afectada. Por ello, informó que iniciará debates en un intento de salvar esa plataforma. “Este anuncio llega en un mal momento”, deplora la directora de la OSE, Ariane Rustichelli. Lamenta profundamente la decisión del Gobierno de Ginebra, que el miércoles anunció el abandono de su sistema de votación electrónica. En particular, teme que la población confunda el final de la operación de la 'CH Vote' de Ginebra, por razones financieras, con el nivel de seguridad esperado por la Cancillería Federal. “Esto no es un golpe para el voto electrónico en sí, sino para su reputación”, enfatiza. La OSE lanzó el verano pasado una petición para el voto electrónico. El texto pide que todos los suizos residentes en el extranjero puedan votar en línea de aquí a 2021. La petición, que cuenta actualmente con más de 13 000 firmas, será entregada este viernes a la Cancillería Federal. Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, el cantón de Ginebra fue señalado como consecuencia de fallas de seguridad detectadas en su sistema. Sin embargo, Ariane Rustichelli señala que cada vez son más los cantones que voltean hacia el voto electrónico: los Grisones, el Tesino y el Jura se pronunciaron recientemente a su favor. “En las elecciones federales de 2019, 10 cantones ofrecerán la posibilidad de votar en línea. El expediente avanza en la dirección correcta”, señala. En un comunicado, la OSE subraya además que “la seguridad nunca ha sido cuestionada” y que la decisión del cantón de Ginebra es “únicamente financiera”. También le sorprende “que no haya sido posible encontrar una solución con la Cancillería Federal y los cantones”. “Es preferible dos sistemas” El senador y vicepresidente de la OSE, Filippo Lombardi, lamenta también el abandono del voto electrónico en Ginebra: “A partir de ahora, solo tendremos un sistema de votación en línea, el desarrollado por ‘La Poste’ [Oficina de correos]. Esto es una pena porque siempre es preferible tener dos para crear competencia y precios más bajos, pero también para tener una solución de respaldo, especialmente en caso de fallas”. No obstante, subraya que el voto electrónico de ‘La Poste’ es fiable, al igual que el de Ginebra. El senador del Partido Demócrata Cristiano estima que Ginebra quizá no recibió suficiente apoyo financiero de la Confederación y de los otros cantones. “Este tipo de sistema tiene que adaptarse con frecuencia y eso es caro”, dice. Sin embargo, Filippo Lombardi todavía no ha perdido la esperanza: “Estableceremos contactos para ver si se puede encontrar una solución para salvar la plataforma de Ginebra”. Por su parte, el cantón de Ginebra especificó que su plataforma debería desarrollarse y actualizarse para satisfacer las exigencias de la Confederación y permitir tanto la verificación individual (de cada votante) como la universal (control por una comisión electoral) de los escrutinios. El cantón advirtió que esos trabajos durarían más de lo previsto y supondrían costos más elevados (+2,6 millones de francos, que se sumarían a los 4,7 millones ya comprometidos desde 2014), por lo que decidió renunciar. Así pues, el sistema de Ginebra será abandonado a más tardar en febrero de 2020. En su conferencia de prensa, el Gobierno de Ginebra declaró que se había dirigido en varias ocasiones a los demás cantones y a la Confederación para pedirles que contribuyeran financieramente al desarrollo de su sistema de voto electrónico. “Siempre nos hemos encontrado solos”, lamentó el Consejo de Estado. Los cantones se dirigen a ‘La Poste’ Ginebra fue uno de los pioneros del voto electrónico en Suiza cuando lanzó su plataforma en 2003. Varios cantones utilizan su sistema: Vaud, Berna, San Gall, Lucerna, Argovia y Basilea-Ciudad. En un comunicado, el cantón de Berna manifiesta que “lamenta” la decisión de Ginebra y subraya que “durante todos estos años, las votaciones siempre han sido perfectas”. La Cancillería bernesa agradece al cantón de Ginebra “su papel pionero y el valioso trabajo que ha realizado en el ámbito del voto electrónico”. Todos los cantones concernidos se han declarado dispuestos a seguir ofreciendo a la Quinta Suiza la posibilidad de votar electrónicamente. La única alternativa disponible actualmente es el sistema de ‘La Poste’, que funciona en tres cantones (Friburgo, Neuchâtel y Turgovia). Basilea-Ciudad ya tenía previsto cambiar a esa plataforma en 2019, Berna y San Gall tienen la intención de negociar rápidamente con la empresa de correos para implementar su sistema, mientras que Lucerna y Argovia indican que estudiarán los diferentes medios disponibles para mantener el voto electrónico.