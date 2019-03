No obstante, las autoridades anunciaron el miércoles que la prohibición de los vuelos del Boeing 737 MAX decretada en la Unión Europea es también válida en Suiza.

Suiza cierra su espacio aéreo a los Boeing 737 MAX 14 de marzo de 2019 - 12:57 Suiza ha confirmado que los vuelos del Boeing 737 MAX 8 han sido prohibidos en el espacio aéreo helvético, después de dos desastres que involucraron al mismo avión en pocos meses. El último accidente se produjo el domingo pasado en Etiopía y en él fallecieron las 157 personas a bordo. No hay ningún avión de este tipo registrado en Suiza. Y según un portavoz de la Oficina Federal de Aviación Civil, solo dos o tres vuelos del Boeing 737 MAX al mes pasaban por el espacio aéreo suizo. No obstante, las autoridades anunciaron el miércoles que la prohibición de los vuelos del Boeing 737 MAX decretada en la Unión Europea es también válida en Suiza. La tragedia del avión de Ethiopian Airlines se sumó al accidente de otro Boeing 737 MAX 8 en Indonesia en octubre pasado en el que perdieron la vida 189 personas. En ambos casos, el avión se estrelló poco después de despegar. Aún se desconoce la causa del siniestro. Varios países, entre ellos China, Australia, Hong Kong y Singapur, se han sumado a la UE y Suiza y han cerrado sus espacios aéreos a los vuelos de Boeing 737 MAX. Varias aerolíneas en el mundo han suspendido los vuelos de este avión. Antes del accidente en Etiopía había alrededor de 350 Boeing 737 MAX en activo. En Suiza, ni la compañía Swiss, que pertenece a Lufthansa, ni Edelweiss tienen aviones de este tipo en su flota.