El artista ruso Piotr Pavlenski, que dijo haber publicado el video sexual que provocó la caída del candidato del partido oficialista a la alcaldía de París, Benjamin Griveaux, es famoso por sus impactantes 'performances' de protesta contra el Kremlin.

Piotr Pavlenski y su compañera Oksana Chalyguina otuvieron en mayo de 2017 el asilo político en Francia después de haber huido de Rusia, donde se exponía a pasar diez años en un campo de reclusión.

Pavlenski, de 35 años, es conocido por sus 'performances' de tipo político. En 2013 se fijó al pavimento de la Plaza Roja con clavos a través de la piel de sus testículos, y en 2012 se cosió la boca para protestar contra la detención del grupo Pussy Riot.

En junio de 2016 fue condenado a una multa de 500.000 rublos (unos 8.000 dólares) por haber prendido fuego a las puertas de la antigua sede del KGB, y fue liberado tras siete meses de prisión.

En 2017 fue detenido tras intentar incendiar el Banco de Francia para denunciar al "sistema bancario" y los "banqueros monarcas".

Fue condenado en enero de 2019 a tres años de cárcel, de los cuales uno firme. Durante sus once meses tras las rejas denunció las malas condiciones de las cárceles franceses, en donde los detenidos son tratados "como animales".

Piotr Pavlenski defendió el viernes la publicación del vídeo sexual, que echó por tierra la candidatura a la alcaldía de París de Benjamin Griveaux, cercano al presidente Emmanuel Macron, afirmando que quiso "denunciar la hipocresía" del candidato.

"Es alguien que siempre se basa en los valores familiares, que dice que quiere ser el alcalde de las familias y siempre da el ejemplo de su esposa e hijos. Pero hace justo lo contrario", dijo Pavlenski al diario Libération.

"No me importa que la gente tenga la sexualidad que quiera, incluso pueden follar con animales, no hay problema, pero tienen que ser honestos", agregó.

En una entrevista con la AFP el viernes, no quiso decir cómo obtuvo el video, alegando que "protege" a su fuente.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram