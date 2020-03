Un jurado de Edimburgo absolvió el lunes al ex primer ministro escocés Alex Salmond, exadalid de la independencia caído en desgracia, de todos los cargos de agresión sexual, incluido un intento de violación, de los que lo acusaban nueve mujeres.

Al término de dos semanas de juicio, Salmond, exlíder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), de 65 años, fue declarado inocente de 12 de los cargos. El 13º fue considerado "no demostrado".

La justicia ya había desestimado un 14º cargo por falta de pruebas.

La acusación afirmaba que las presuntas agresiones -desde besos forzados hasta tocamientos en los pechos y las nalgas, pasando por un intento de violación- habían ocurrido entre junio de 2008 y noviembre de 2014.

Pero Salmond, que dirigió el gobierno autónomo de Escocia de 2007 a 2014, las negó rotundamente atribuyéndolas a "exageraciones" e "invenciones" con motivación política.

Tras conocerse del veredicto, el hombre que llevó a Escocia hasta un referéndum de independencia que perdió en 2014 abandonó tranquilamente el tribunal asegurando que se había "reforzado" su confianza en la justicia escocesa.

"Pese a la pesadilla que he vivido estos dos últimos años, no es nada comparado con la pesadilla que todos vivimos actualmente", afirmó en referencia a la pandemia de coronavirus y llamó a los escoceses a "quedarse en casa".

- Diferencia con Weinstein -

Durante el juicio, Salmond aseguró que los acontecimientos de los que se le acusaba habían sido "reinterpretados y exagerados fuera de toda proporción".

Otros de los hechos eran, afirmó, actos "inocentes" que fueron "convertidos en delitos sexuales".

Sin embargo, una de las mujeres explicó ante el jurado -formado por 9 mujeres y 6 hombres- que el ex primer ministro había intentado violarla en junio de 2014 en su residencia oficial de Bute House durante la campaña para el referéndum de autodeterminación.

Esta, una excolaboradora en el seno del gobierno regional, dijo haberse decidido a denunciarlo motivada por el caso Harvey Weinstein.

Sin embargo, el resultado fue muy diferente: el 11 de marzo, el extitán de Hollywood, de 68 años, fue sentenciado en Nueva York a 23 años de cárcel por agresión sexual y violación a dos mujeres.

"Me sentí humillada", había relatando, recordando cómo "empezó a besarme y a tocarme". "Le pedí que parase, 'eres mi jefe' le dije" pero él se lo tomó a broma, agregó. "Yo estaba contra la pared, movía la cabeza para evitar que me besara. Entonces metió la mano bajo mi falda y también me tocó los pechos", testificó.

Aseguró haber sentido "pánico interno" cuando, según dijo, se abalanzó sobre ella arrancándole la ropa y quitándose la suya. Explicó haber logrado liberarse y haber permanecido encerrada en un cuarto de baño hasta la madrugada siguiente.

- Adalid de la independencia -

Unos meses antes de que se formularan los cargos en su contra, Salmond había abandonado el SNP en agosto de 2018 para no perjudicar al partido.

Su sucesores, la actual primera ministra, Nicola Sturgeon, expresó su "enorme tristeza" por la partida de su "amigo y mentor de tres décadas".

Pero Sturgeon, que protagoniza un nuevo empuje en el proceso soberanista aprovechando el rechazo generalizado al Brexit en Escocia, dijo que las denuncias en su contra no se podían "ocultar bajo la alfombra".

Tras una investigación interna, fue el propio gobierno escocés el que informó de los cargos a la policía.

Bajo la dirección de Salmond, el SNP ganó en 2011 mayoría absoluta en el Parlamento autónomo escocés, dándole la esperanza de lograr independencia escocesa.

Pero el "no" finalmente ganó en el referéndum de septiembre de 2014 y él dimitió como primer ministro.

Ahora presenta un controvertido programa de entrevistas en el canal de televisión RT (anteriormente Russia Today) financiado por el Estado ruso.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram