El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández dijo este jueves estar de acuerdo con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro en alcanzar un "vínculo pragmático" en el Mercosur más allá de diferencias ideológicas.

"Vi con alegría que el presidente de Brasil (Jair Bolsonaro) hoy propuso tener un vínculo pragmático para el Mercosur. Es lo que tenemos que hacer porque el Mercosur lo va a superar a Bolsonaro y a Alberto Fernández", dijo.

Fernández, un peronista de centro-izquierda que asumirá la presidencia el 10 de diciembre, se manifestó a favor de "profundizar el Mercosur", al hablar ante empresarios en la 25 Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).

"Qué el Mercosur en la coyuntura tenga presidentes que piensan diferente, no me hace perder de vista la importancia del Mercosur y ninguna disputa personal que yo pueda tener me va a hacer poner a la Argentina en un lugar equivocado", agregó y sus palabras fueron aplaudidas por los industriales.

Sobre el bloque regional, afirmó que es "la unión de los pueblos: es Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil con Bolivia y Chile como asociados, para construir un mercado común que nos permita enfrentar el desafío de la globalización con más fuerza".

En otro momento de su intervención, se refirió a la necesidad de reactivar la alicaída economía argentina con impulso a la industria local. Advirtió que eso no debe interpretarse como un deseo de "vivir a puertas cerradas" o de "parar importaciones".

"Pero que todos entiendan que no voy a traer camisetas de China, zapatos de Brasil o de China, o jeans de otro lado o bicicletas de Corea, para que nuestros productores sigan cayendo. Eso no es una economía cerrada, es ser inteligentes", afirmó.

