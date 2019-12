El presidente Jair Bolsonaro negó el miércoles que Brasil maniobre para desvalorizar el real frente al dólar, dos días después de que Donald Trump anunciara gravámenes a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio de Brasil y Argentina, acusando a esos países de devaluar sus monedas.

"No estamos aumentando artificialmente el precio del dólar", dijo a la salida de su residencia en Brasilia el mandatario de ultraderecha, que aspira a estrechar su alianza diplomática y económica con Estados unidos.

Bolsonaro atribuyó la depreciación del real a factores como la guerra comercial entre Estados Unidos y China. "El mundo está globalizado, Incluso la pelea entre Estados unidos y China impacta en el precio del dólar aquí", alegó.

Desde inicios de noviembre, el real se depreció en torno a un 5% frente a la divisa estadounidense, que llegó a cotizarse por encima de los 4,27 reales, un récord histórico. Este miércoles, el billete verde se negociaba a 4,19 reales. A inicios de noviembre, estaba a 4,01.

Bolsonaro negó estar decepcionado por los anuncios de Trump, afirmando que "el caso no fue cerrado", y calificó de "exageración" las reacciones provocadas en Brasil por las represalias anunciadas por su par estadounidense.

"Por ahora no se ha impuesto ninguna tasa [al acero y el aluminio brasileño], sólo está la promesa de él [Trump] en Twitter", afirmó.

"Yo creo en Trump, no tengo ninguna idolatría por nadie, tengo una amistad, no voy a decir amistad, no frecuento su casa ni él la mía, pero tenemos un acuerdo, un contacto bastante cordial", prosiguió.

Tras los anuncios de Trump, Bolsonaro mencionó la posibilidad de llamar por teléfono directamente a Trump. "Tengo un canal abierto con él", añadió.

Bolsonaro negó que Brasil esté perjudicando a los agricultores norteamericanos. "Pueden verlo, nosotros importamos etanol de ellos. Ellos quieren, ya está bastante avanzado, enviarnos trigo. Ahora, nosotros somos los pobres de la historia. No sé cuantas veces la economía de ellos es mayor que la nuestra", declaró Bolsonaro.

Trump afirmó en el tuit del lunes que "Brasil y Argentina han devaluado fuertemente sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores".

"Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré las tarifas de todo el acero y aluminio que se envíe a Estados Unidos desde esos países", agregó.

