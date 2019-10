Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia pidieron a Facebook que permita a las autoridades esquivar el cifrado usado en sus servicios de mensajería, algo a lo que la red social se opone.

Facebook se ha visto envuelto en los últimos años en varios escándalos de privacidad y se ha comprometido a mejorar la protección de datos de los usuarios implementando el cifrado de extremo a extremo en todas sus plataformas de redes sociales.

Pero ese plan podría debilitar la capacidad de las fuerzas de seguridad para detectar actos delictivos, incluido el terrorismo y la pornografía infantil, según una carta conjunta firmada por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, el secretario de Interior británico, Priti Patel, y el ministro de Asuntos Interiores de Australia, Peter Dutton.

"Facebook no se ha comprometido a abordar nuestras serias preocupaciones sobre el impacto que sus propuestas podrían tener en la protección de nuestros ciudadanos más vulnerables", afirmaron el jueves en la misiva, dirigida al jefe de la compañía, Mark Zuckerberg, y a la que tuvo acceso AFP.

La empresa ya cifra los mensajes de WhatsApp de extremo a extremo, lo que quiere decir que solo el remitente y el destinatario pueden leerlos.

Facebook dice que aspira a introducir la novedad sin otorgar la solicitada supervisión a las agencias policiales.

Zuckerberg dijo que los usuarios habían estado clamando por el cifrado, y agregó que para detectar comportamientos ilícitos pueden usarse los patrones de comportamiento y las conexiones entre cuentas, aunque las autoridades no puedan ver la información de mensajes privados.

- Otras formas de combatir el delito online -

Durante una sesión de preguntas y respuestas con sus empleados transmitida en vivo el jueves, Zuckerberg afirmó que Facebook continuará trabajando con las autoridades para lograr un equilibrio entre las preocupaciones acerca de la privacidad y el combate de delitos como la explotación infantil y el terrorismo.

"Tener la disponibilidad de ver el contenido es una señal útil, y cuando pierdes eso, estás peleando esa batalla con una mano atada a la espalda y esperas poder hacer muchas cosas buenas con tu otra mano", dijo Zuckerberg.

No obstante, agregó, el cifrado tiene muchos beneficios, como la protección para periodistas y manifestantes políticos.

"Estas tecnologías protegen miles de millones de comunicaciones todos los días, desde la correspondencia sensible de víctimas de violencia doméstica hasta los registros financieros de las empresas y nuestra información médica privada", dijo Hannah Quay-de la Vallee, tecnóloga experta del Center for Democracy and Technology, una organización sin fines de lucro con sede en Washington.

El exanalista de inteligencia y denunciante Edward Snowden también criticó la solicitud de Estados Unidos a Facebook. "Si Facebook accede, esta puede ser la mayor violación de privacidad ocurrida de la noche a la mañana en la historia", tuiteó.

- La piedra en el zapato de la privacidad -

Los esfuerzos de Facebook para reforzar la privacidad de los usuarios se producen después de una serie de escándalos que dañaron fuertemente la confianza en la red.

En julio, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), el organismo de protección al consumidor, castigó a la compañía con una multa récord de 5.000 millones de dólares por violaciones de protección de datos en un amplio acuerdo que le exige la modernización de los mecanismos de control y supervisión de la privacidad en la red social.

La FTC concluyó que Facebook había incumplido su compromiso de proteger los datos de los usuarios asumido a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, una consultora política que obtuvo acceso a datos de casi 90 millones de usuarios y los utilizó para confeccionar campañas electorales conservadoras.

La solicitud del jueves se produce poco después de la firma del Acuerdo sobre la Ley Cloud Act, que permitirá a las agencias policiales británicas y estadounidenses exigir datos electrónicos sobre delitos graves directamente a las compañías tecnológicas con sede en el otro país.

El acuerdo permitirá "un acceso más eficiente y efectivo a los datos necesarios para las investigaciones rápidas", dijo Barr en el comunicado.

Para Facebook, la Ley CLOUD fue diseñada para permitir que las compañías tecnológicas habiliten a los usuarios a tener conversaciones privadas en línea aunque se les pueda pedir que den información disponible mediante solicitudes legalmente válidas, y no para construir puertas traseras en sistemas cifrados.

