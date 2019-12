La humanidad debe poner fin a su "guerra contra la naturaleza", afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, este domingo, la víspera de la apertura de la conferencia sobre el clima de la ONU COP25 en Madrid.

"Desde hace décadas, la especie humana está en guerra contra el planeta, y ahora el planeta está contraatacando", dijo Guterres en rueda de prensa, lamentando los esfuerzos "totalmente insuficientes" de la comunidad internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Debemos poner fin a nuestra guerra contra la naturaleza, y la ciencia nos dice que podemos hacerlo", agregó.

Anticipando un informe de la Organización Meteorológica Mundial que debe ser publicado esta semana, adelantó que 2019 debería colocarse entre los cinco años más calientes registrados.

"Los cinco años pasados fueron los más calientes jamás registrados", declaró Guterres, enumerando efectos devastadores cada vez más "mortíferos" del calentamiento el planeta: elevación del nivel de los océanos, derretimiento de casquetes polares, sequías...

"En resumen, el cambio climático no es un problema a largo plazo, ya enfrentamos una crisis climática. El punto de no retorno no está lejos en el horizonte, está a la vista y se nos acerca a toda velocidad", señaló el jefe de la ONU.

De todas maneras, dijo mantener "la esperanza", sobre todo por la movilización de los jóvenes, de los ciudadanos en general, las ciudades o las empresas.

"Lo que falta todavía es la voluntad política, la voluntad política de poner precio al carbono, de detener las subvenciones a las energías fósiles, de parar de construir centrales eléctricas de carbón a partir de 2020", subrayó Guterres.

Se dirigió directamente a las grandes economías: "Los más grandes emisores mundiales (de CO2) no hacen su parte, y sin ellos, nuestro objetivo no es alcanzable".

Los firmantes del Acuerdo de París de 2015, que se reunirán en Madrid del 2 al 13 de diciembre, reciben presión de todos los frentes para acelerar las medidas para reducir más rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento a +1,5 ºC respecto a la era preindustrial.

