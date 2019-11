El eurófobo Nigel Farage anunció este domingo que no se presentará a las elecciones legislativas británicas del 12 de diciembre y que prefiere apoyar a los candidatos de su Partido del Brexit.

"He pensado mucho" en la cuestión, dijo a la BBC el eurodiputado, que fracasó siete veces en ser elegido a la Cámara de los Comunes.

"¿Busco un cargo e intento que me elijan en el parlamento o sirvo mejor la causa recorriendo el Reino Unido de arriba abajo y apoyando a 600 candidatos? Decidí que la última opción es la mejor", indicó este ex corredor de bolsa de 55 años, que dijo no querer quedarse "toda la vida" en política.

Farage criticó de nuevo el acuerdo de salida de la Unión Europea negociado por el primer ministro Boris Johnson, y dijo que es en realidad un Brexit de 'remainer', el nombre de los partidarios de mantenerse en la UE.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram