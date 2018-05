El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 21 de mayo de 2018 13:23 21 de mayo de 2018 - 13:23

Un folleto impreso en 4,8 millones de ejemplares que detalla las medidas a tomar en caso de conflicto o catástrofe natural, llegará pronto por correo a los hogares suecos, en un contexto de tensión entre países occidentales y Rusia.

El folleto, editado a pedido del gobierno en 13 idiomas, detalla en donde se encuentran los refugios o qué alimentos almacenar, entre otros puntos.

Titulado "En caso de crisis o guerra", el explicativo llegará entre el 28 de mayo y el 3 de junio a 4,8 millones de hogares (para 10 millones de suecos).

En veinte páginas ilustradas, el folleto enumera las amenazas a las que está expuesto el país: guerra, atentado, ciberataque, accidentes graves o catástrofes naturales.

"Aunque Suecia sea más seguro que numerosos otros países (...) las amenazas existen. Es importante que todos sepan lo que son las amenazas para poder prepararse", explicó Dan Eliasson, director de la Agencia sueca de seguridad civil, MSB, al presentar el folleto este lunes en Estocolmo.

"Un conflicto militar cerca afectaría la importación de mercaderías, especialmente alimentarias, incluso aunque no se extendiese a nuestro territorio", subrayó a la AFP Christina Andersson, que concibió el folleto que puede consultarse en internet. El último folleto similar impreso por las autoridades fue en 1961, en plena Guerra Fría.

Rusia no está citada en estas páginas pero los responsables suecos temen una agresión en caso de conflicto abierto con la OTAN para separar por vía marítima la Alianza Atlántica.

Suecia, que no ha conocido un conflicto armado en su territorio en más de dos siglos, no forma parte de la OTAN, pero suscribe a la Asociación por la paz de 1994 para desarrollar la cooperación militar entre la Alianza Atlántica y los países no miembros.

La amenaza que representa Rusia se vio alimentada por la incursión de un submarino no identificado en el archipiélago de Estocolmo en el otoño 2014 y varias de aviones rusos en el cielo sueco.

Con el fin de la Guerra Fría Suecia redujo considerablemente sus gastos en defensa, pero la anexión de Crimea por Rusia cambió el horizonte.

Estocolmo anunció a principios de marzo el restablecimiento del servicio militar a partir del verano, siete años después de haberlo suprimido. También reforzó su presencia militar en la isla de Gotland, puesto de avanzada en caso de conflicto en el Báltico.

El lunes el rey Carlos XVI Gustavo y el primer ministro sueco Stefan Lofven presidieron en Gotland la primera creación de un nuevo regimiento desde la Segunda Guerra Mundial, "una señal clara" en cuanto a las prioridades estratégicas de Estocolmo, según el ministro de Defensa, Peter Hultqvist.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook