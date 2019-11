El asesor legal de la justicia europea estimó este martes que el mandato de eurodiputado se consigue con la mera elección por los ciudadanos, una visión que allana el camino de independentistas catalanes a la Eurocámara, a lo que se opone Madrid.

"La prestación del juramento o de la promesa de acatar la Constitución española no constituye una etapa del proceso de elección al Parlamento Europeo en España", estima en sus conclusiones el abogado general Maciej Szpunar, tras analizar el caso de Oriol Junqueras.

El ex vicepresidente regional catalán se presentó a las elecciones europeas de mayo, pese a estar en prisión preventiva a la espera de conocer la sentencia de la justicia española por el intento de independencia de octubre de 2017, y resultó elegido por España a la Eurocámara.

Y aunque su nombre aparecía en el acta de proclamación de electos del 13 de junio de las autoridades electorales españolas, la justicia española no le permitió salir de prisión para jurar la Constitución, al considerar que su proceso judicial correría entonces "peligro".

Al no cumplir este trámite, que sí realizó meses antes cuando los magistrados le permitieron salir de prisión para asumir el cargo de diputado en el Parlamento español, su nombre no se incluyó en la lista de eurodiputados enviado a la Eurocámara y no pudo ejercer como tal.

Szpunar, cuya opinión consultiva suelen seguir en la mayoría de los casos los magistrados en su fallo semanas después, refuerza la posición de los abogados de Junqueras, frente a la opinión de España, apoyada en la vista del 14 de octubre por la Eurocámara y la Comisión Europea.

El futuro fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) podría sentar también un precedente para el ex presidente regional Carles Puigdemont y para el también independentista catalán Toni Comín, cuyos nombres de eurodiputados electos tampoco se comunicaron a la Eurocámara.

"Oriol [Junqueras] debería ocupar su asiento en la Eurocámara, como Toni Comín y yo mismo, porque así lo votaron más de 2 millones de personas", tuiteó Puigdemont, quien se marchó en 2017 a Bélgica para esquivar las acciones judiciales por el intento de secesión unilateral.

- ¿Consecuencias? -

La decisión dentro de unas semanas de la corte con sede en Luxemburgo podría permitir así a Puigdemont y Comín ejercer como eurodiputados más adelante, aunque respecto al ex vicepresidente regional se desconocen por ahora eventuales consecuencias.

"Aquí es donde la justicia española tendrá que decidir si se acoge a los estándares europeos (...) o sigue con el camino de la represión", dijo la eurodiputada Diana Riba, miembro de la candidatura de Junqueras y para quien se "vulneraron sus derechos políticos".

Aunque la corte con sede en Luxemburgo debe responder a las dudas planteadas el 1 de julio por el Tribunal Supremo en el marco de un "incidente procesal" en el juicio sobre el intento de secesión, los magistrados ya emitieron el 14 de octubre su sentencia.

Junqueras, el principal acusado ante la ausencia en España de Puigdemont, fue condenado a 13 años de prisión y de inhabilitación. El Tribunal Supremo aseguró entonces no obstante que la respuesta del alto tribunal "tendrá eficacia" independientemente de la situación del condenado.

En sus conclusiones, el abogado general del TJUE toma nota de la sentencia, que conlleva la anulación del mandato de Junqueras como eurodiputado, pero precisa que compete en última instancia al Tribunal Supremo apreciar los efectos exactos de esa sentencia.

"La única cuestión que sigue siendo pertinente es si, como miembro del Parlamento, el recurrente en el procedimiento principal estaba amparado por la inmunidad en el momento en que se dictó dicha sentencia", se pregunta el asesor legal.

Szpunar estima que los eurodiputados disponen de la inmunidad incluso antes de la primera sesión de la legislatura el 2 de julio, ya que deben poder completar los trámites, y aboga por que sólo la Eurocámara pueda pronunciarse sobre la posibilidad de "suspender" la inmunidad.

