La Fiscalía griega sorprendió este miércoles al pedir la absolución del jefe y de los principales responsables del partido neonazi griego Amanecer Dorado, en un macrojuicio que empezó hace cuatro años en el que se los acusa entre otros del asesinato de un rapero antisfascista.

La fiscal Adamantia Economou afirmó que no se puede demostrar la culpabilidad del líder del partido y de otros quince responsables en el asesinato en 2013 cerca de Atenas de Pavlos Fyssas, un rapero antifascista.

El fundador y dirigente del partido, Nikos Michalokialos, calificado como "führer" en el acta de acusación, está acusado de "dirección y constitución de una organización criminal", así como de "instigación moral" en el asesinato de Fyssas, de 34 años.

Pero en un comunicado leído en el tribunal, la fiscal consideró que el asesinato del rapero, apuñalado el 19 de septiembre de 2013 por un presunto miembro del partido, Yiorgos Roupakias, "no fue premeditado", y que los responsables de Amanecer Dorado no dieron "ninguna orden".

La madre de la víctima, Magda Fyssa, dijo estar escandalizada después de cuatro años de juicio. "En todo este tiempo ¿es todo lo que han entendido?", se lamentó.

El asesinato de Fyssas, que murió en una aparente emboscada tendida por simpatizantes de Amanecer Dorado, conmocionó a Grecia y llevó a celebrar este juicio considerado "histórico" por la acusación civil.

Pero la fiscal expresó dudas sobre el interés del partido en ordenar un crimen. "¿Qué beneficio habría sacado? ¿Un asesinato en un lugar céntrico? Si Fyssas hubiera sido un objetivo habrían podido matarlo en un lugar apartado", aseguró.

Basándose en grabaciones de conversaciones telefónicas entre miembros de Amanecer Dorado la noche en la que Fyssas fue asesinado, los jueces instructores afirmaron que el crimen se cometió con el conocimiento de los líderes del partido.

Las 700 páginas del acta de acusación son categóricas sobre el hecho de que los actos de violencia de los miembros del partido no hubieran ocurrido "si no hubieran sido ordenados y apoyados por la organización criminal, el partido, en particular a nivel de los mandos más elevados".

La acusación considera que Amanecer Dorado actuaba como una organización criminal de tipo militar que alentaba la violencia, incluso los asesinatos, de migrantes y rivales políticos.

Nikos Michalokialos, cercano al fallecido dictador Georges Papadopoulos, admitió la responsabilidad política en la muerte de Fyssas pero no su responsabilidad penal.

En noviembre, en su primera comparecencia, el dirigente de extrema derecha se declaró "no culpable", y criticó un "complot político contra el partido".

Además del asesinato de Fyssas, el tribunal juzga otros dos crímenes: el ataque a cuatro pescadores egipcios cerca de El Pireo en junio de 2012, y el "intento de homicidio" en 2013 de miembros del sindicato comunista Pame.

En total, unas 70 personas están siendo juzgadas por diversos crímenes y se exponen a penas de entre cinco y veinte años de prisión.

El veredicto se espera a principios del año próximo.

El juicio, que empezó el 20 de abril de 2015, acumula 350 días de audiencias, casi el mismo número de testigos y más de un centenar de abogados.

Este proceso ha provocado además el declive del partido, que no logró ningún diputado en las últimas elecciones, en julio.

Amanecer Dorado entró por primera vez en el parlamento heleno en 2012.

