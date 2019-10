Una férrea lucha se desarrolla entre Nigeria y empresas petroleras a las cuales el Estado reclama 62.000 millones de dólares en regalías, lo que es contestado por las compañías en los tribunales.

Una lucha de titanes que Nigeria no tiene la seguridad de ganar. Según información obtenida por la AFP, hay cinco causas pendientes ante el tribunal federal superior de justicia para impugnar la solicitud del gobierno, que afirma querer una mejor distribución de los ingresos.

El ministro de Justicia de Nigeria, Abubakar Malami, confirmó hace unos días la cantidad controvertida. "Pedimos 62.000 millones de dólares a las compañías petroleras", dijo a la AFP, sin extenderse más.

Tres estados del sudeste (Akwa Ibom, Bayelsa y Rivers), donde se explotan las principales reservas de oro negro, quieren obligar al gobierno federal a revisar los acuerdos con las compañías internacionales.

El tema gira en torno a los "contratos de reparto de la producción" celebrados en 1993 al adjudicar areas productoras maritimas.

La ley aprobada aquel año preveía que la parte del Estado, calculada sobre la base de un barril a 20 dólares, se revalúe en caso de aumento de los precios del petróleo.

Una sentencia dictada por el tribunal supremo de Nigeria el 17 de octubre de 2018 dió la razón a los tres estados demandantes y ordenó a las autoridades "que establezcan inmediatamente un órgano y el mecanismo necesario para recuperar todas las pérdidas de ingresos" sufridas por el estado.

Pero las petroleras Equinor (Noruega), Esso (filial de la estadounidense Exxon Mobil), CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) y Shell Nigeria (angloholandesa) iniciaron procesos de amparo judicial contra el pedido del gobierno.

-Infundadas-

"Estas solicitudes carecen de fundamento", afirma a la AFP el representante de una de las empresas petroleras implicadas en el expediente.

"No tenemos ni idea de cómo el gobierno pudo calcular ese monto. Además, nosotros (los operadores) no éramos parte en el asunto que dio lugar al fallo de la Corte Suprema en la controversia entre estados del Delta y el gobierno. Así que no estamos vinculados a su decisión", añade la misma fuente que prefirió el anonimato.

Cuando la ley que rige los contratos de reparto de producción entró en vigor, hace 26 años, las grandes compañías petroleras extranjeras acordaron devolver aproximadamente el 20% de los beneficios de la explotación en alta mar.

En Nigeria, la mayor parte del crudo es extraído por 5 empresas -Shell, la francesa Total, las estadounidenses Chevron y Exxon Mobil y la italiana Eni- que operan en asociación con la petrolera nacional (NNPC) u otras compañías.

No es la primera vez que el estado ataca a empresas extranjeraso. Al operador de telecomunicaciones sudafricano MTN se le exigió el año pasado la restitución de 8.000 millones de dólares, que según Abuja habían salido ilegalmente del país.

Nigeria, que acaba de proponer un presupuesto histórico (unos 34.000 millones de dólares) para 2020, aspira con esos fondos a superar un contexto económico difícil marcado por la caída de los precios del barril y una producción estancada en 1,86 millones de barriles diarios.

Sin embargo, según los expertos entrevistados por la AFP, es poco probable que logre recaudar los fondos necesarios.

"El gobierno depende demasiado de las empresas petroleras para ganar este tipo de combate", explica un consultor especializado en el sector petrolero con sede en Londres. "No tiene el poder jurídico, político o económico para obligar a las petroleras a pagar miles de millones retroactivamente", añade.

A la espera de los fallos judiciales, el gobierno ha iniciado además conversaciones con miras a una solución amistosa con las petroleras implicadas.

"Las negociaciones han comenzado al más alto nivel. Nigeria necesita a estas empresas, no se trata de ponerse en desventaja", confió a la AFP una fuente de alto nivel dentro de la compañía nacional NNPC. "Tenemos que esperar pacientemente para ver qué resulta".

