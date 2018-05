El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El ministro de Exteriores palestino, Riyad Al Maliki, pidió este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) que "abra inmediatamente" una investigación por presuntos crímenes de guerra y discriminación racial contra los palestinos por parte de Israel.

Maliki se reunió durante una hora con la fiscal de la CPI, Fatu Bensuda, en la sede del tribunal en La Haya y al salir aseguró ante periodistas que se trata de "una etapa importante e histórica hacia la justicia para el pueblo palestino, que continúa sufriendo crímenes generalizados y sistemáticos".

En 2015, un año después de la guerra en Gaza de 2014, la CPI lanzó una investigación preliminar sobre acusaciones de crímenes de guerra, tanto en Israel como en los territorios palestinos, pero todavía no abrió ninguna investigación formal.

"Esta etapa tiene el objetivo de obtener justicia buscando responsabilidades", dijo Maliki. Según él, la iniciativa palestina se explica por "el ritmo y la severidad de los crímenes contra nuestro pueblo", incluyendo los ataques contra "manifestantes desarmados" en la Franja de Gaza.

El pasado 14 de mayo, el día en que Estados Unidos inauguró su embajada en Jerusalén, reconociéndola de facto como capital de Israel, unos 60 palestinos murieron en manifestaciones en la Franja de Gaza por disparos de soldados israelíes en la valla que separa Israel y el enclave palestino.

La Autoridad Palestina se adhirió en 2015 a la CPI, de la que Israel no forma parte.

Por su lado, el ministerio israelí calificó este martes la iniciativa palestina de "cínica y sin valor jurídico". "La CPI no tiene autoridad sobre las cuestiones israelopalestinas porque Israel no es miembro de la corte y porque la Autoridad Palestina no es un Estado", indicó el ministerio en un comunicado.

La fiscal de la CPI Fatu Bensuda aseguró la semana pasada que seguiría de cerca la violencia en Gaza y prometió "tomar todas las medidas apropiadas", recordando que la situación en los Territorios palestinos están siendo investigada por la corte.

