La senadora demócrata de Nueva York Kirsten Gillibrand oficializó este domingo su postulación a la presidencia de Estados Unidos lanzando un ataque al seguro rival republicano en 2020, el mandatario Donald Trump.

En un video difundido la mañana del domingo, subraya que el himno estadounidense hace la pregunta: "¿La valentía vencerá?".

"Bueno, no ha sido siempre el caso y no es el caso ahora", dijo. "La valentía no pone a la gente una contra la otra. La valentía no pone el dinero por encima de nuestras vidas. La valentía no difunde el odio. Ocultar la verdad. Construir un muro. Eso es lo que el miedo hace".

El anuncio era muy esperado luego que la senadora de 52 años había anunciado en enero en el canal CBS la formación de un "comité exploratorio", un paso decisivo para participar en la elección presidencial estadounidense, que le permitirá recaudar fondos.

"Voy a postularme para presidente de Estados Unidos", había agregado en el programa del comediante Stephen Colbert.

Casada y madre de dos varones, Kirsten Gillibrand es particularmente conocida por su lucha contra el acoso y la agresión sexual, especialmente en el ejército.

En una contienda donde los candidatos demócratas se inclinan fuertemente hacia la izquierda, Gillibrand defendió su voto contra las ayudas estatales a Wall Street, apoyadas por los dos principales partidos, se comprometió a trabajar a favor de una cobertura de salud universal y aprobar el llamado "Green New Deal", un programa de estímulos económicos para combatir el cambio climático.

Más de una docena de personalidades demócratas aspiran a la candidatura del partido, incluyendo los también senadores Kamala Harris, Cory Booker y Bernie Sanders, quien perdió contra Hillary Clinton en las primarias del partido en 2016.

