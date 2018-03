El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

5 de marzo de 2018

El jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Javad Zarif, critica el "extremismo" que según él muestran los países de la Unión Europea respecto a Irán, en una entrevista publicada el lunes, pocas horas antes de un encuentro con su homólogo francés en Teherán.

"Para conservar a Estados Unidos en el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, los países europeos están afectados de extremismo y este acabará por dañar la política de Europa", afirmó Zarif en esta entrevista publicada por el diario reformista Etemad.

Zarif debe reunirse el lunes con el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian.

Este tiene la intención de pedir a la República Islámica cambios en su programa balístico y sus ambiciones regionales para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní de 2015, del que Estados Unidos amenaza con retirarse.

Pero "toda acción para satisfacer a la parte que más ha violado el acuerdo nuclear es inútil", advierte Zarif en la entrevista a Etemad.

"Actualmente, dos grupos han violado el acuerdo nuclear: Estados Unidos y los europeos. Los norteamericanos debido a la política de Washington y los europeos debido a la política de Estados Unidos", agregó.

"Los europeos, debido a la política de Estados Unidos no han podido respetar sus compromisos, en particular en el terreno bancario. Por consecuencia estos dos grupos no están en situación de poner condiciones para el país que ha aplicado sus compromisos completamente", afirmó el ministro.

