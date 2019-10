Un acuerdo con Reino Unido para un Brexit ordenado es "aún posible", afirmó este viernes la secretaria de Estado francesa de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin.

"Todavía es posible (...) hacer las cosas de manera ordenada y por lo tanto llegar a un acuerdo", dijo Amélie de Montchalin a la radio France Info.

"Estamos trabajando en un acuerdo, no en cualquier acuerdo, bajo cualquier condición. (...) Queremos la paz en Irlanda, queremos proteger a nuestras empresas de la competencia desleal y queremos que nuestra relación futura sea equilibrada", detalló De Montchalin.

"Hay un segundo escenario, es el escenario del 'no deal'". Este escenario "es probable en esta fase, si las negociaciones no avanzan como cabría esperar que lo hagan, si ambos lados de la mesa, y especialmente el británico, no desean avanzar hacia compromisos", subrayó.

Reino Unido y la Unión Europea no logran ponerse de acuerdo sobre cómo evitar la reinstauración de una frontera física entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda -país miembro de la UE- que podría amenazar al frágil acuerdo de paz del Viernes Santo, que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento conflicto en la región.

Los negociadores europeo y británico sobre el Brexit, Michel Barnier y Stephen Barclay, se reunirán este viernes en Bruselas para evaluar la posibilidad de desbloquear la situación tras una semana de tensiones.

El tiempo apremia: queda menos de una semana antes de una cumbre europea crucial para evitar una salida británica sin acuerdo el 31 de octubre, que tendría consecuencias caóticas para ambas partes.

