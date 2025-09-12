Al menos siete mineros atrapados tras el derrumbe en un socavón en Colombia

1 minuto

Bogotá, 12 sep (EFE).- Al menos siete mineros quedaron atrapados en el socavón de una mina de oro en la población colombiana de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca (suroeste), luego de un desprendimiento de tierra, informaron este viernes los bomberos.

«Los siete mineros quedaron en la mina porque la tierra se desprendió», dijo a EFE un vocero de los bomberos de Santander de Quilichao.

La información agregó que un equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM) ya llegó al lugar de la emergencia y comenzó las labores de rescate en coordinación con las autoridades locales y los organismos de socorro.

Según la secretaria de Gobierno de Santander de Quilichao, María Luisa Holguín, las siete personas quedaron atrapadas y se desconoce el estado en el que se encuetran.

Por otro lado, los lugareños dijeron a medios locales que la misma comunidad está apoyando a los socorristas con herramientas para agilizar la ubicación de las personas atrapadas. EFE

