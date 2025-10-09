Arévalo: elecciones judiciales permitirán seguir con «el rescate de la institutcionalidad»

Bruselas, 9 oct (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó este jueves en una entrevista con EFE que las elecciones de las principales autoridades judiciales del país de 2026 permitirán avanzar en el proceso de «rescate de la institucionalidad» y «acabar con el atrincheramiento» de fuerzas criminales.

Arévalo se pronunció así sobre los desafíos que afronta la democracia guatemalteca y el proceso de reformas institucionales cuando se aproxima el ecuador de su mandato y frente a los actores desde los propios órganos del Estado que han tratado de deslegitimizarlo, durante su visita a Bruselas para participar en el foro Global Gateway de la Unión Europea.

El presidente guatemalteco destacó la creación de un marco de trabajo contra la corrupción por parte de su Ejecutivo, que la propia población «está viendo como una oportunidad para avanzar en esa recuperación de la institucionalidad» y a pesar del reciente descenso de su popularidad que muestran las encuestas.

«Tenemos muy claro que tanto la población como nosotros quisiéramos ver que estos factores de corrupción hubieran desaparecido desde ya del escenario», dijo Arévalo, quien admitió que continúa habiendo «problemas» como el bloqueo del Ministerio Público ante algunas denuncias que presenta el Ejecutivo o el papel de algunos tribunales.

«Hay algunos juzgados que están también cooptados, dejan libres a criminales y eso genera mucha frustración en la población. Pero en sentido general confiamos en que el proceso va a seguir adelante y se va a ir rescatando la institucionalidad», dijo.

Arévalo apuntó así a las elecciones de segundo grado del próximo año, que afectarán al Tribunal Supremo Electoral, a la Corte de Constitucionalidad y al fiscal general y jefe del Ministerio Público, entre otros procesos.

Dichos comicios «van a ser una oportunidad para continuar con el rescate de la institucionalidad en espacios que en algunos casos todavía están copados por partes de esta estructura política criminal que había cooptado las instituciones», afirmó.

Preguntado sobre la figura de la fiscal general y jefa del ministerio público Consuelo Porras, un cargo para el que el propio presidente deberá designar a un sucesor el próximo año, Arévalo se mostró optimista sobre las opciones de acabar con una «estructura criminal» y con el «régimen de terror» impuesto contra personas que defendían la democracia o los derechos básicos.

«Nosotros creemos que hay condiciones para tener un proceso de elección que sea transparente y que garantice que lleguen y concursen personas que se comprometan con el Estado de Derecho», dijo.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de anular la condena impuesta en junio de 2023 contra el periodista José Rubén Zamora, acusado de lavado de dinero, es una muestra de los avances para que las instituciones judiciales «recuperen la objetividad» y para que «funcionen con verdadero sentido de la justicia».

Arévalo también se muestra «optimista» sobre el horizonte político de Guatemala y del proceso reformista que lidera pese a la suspensión de su agrupación política, Movimiento Semilla, así como por la ausencia de un sucesor para las elecciones de 2028.

«El principal reto que vamos a tener en la próxima elección es lograr que los ciudadanos se movilicen a partir de la convicción de que es posible obtener resultados electorales positivos desde la primera vuelta que logren una recuperación de las instituciones públicas», dijo en este sentido.

Esa victoria electoral, necesaria para «continuar con el proceso de reforma y recuperación del Estado», debe ser «una solución de unión y de suma, y no de división», señaló Arévalo, quien confió en que distintos actores «empiecen a converger» en la búsqueda de la recuperación y el fortalecimiento de la democracia en Guatemala. EFE

