Audrey Tang, la ‘hacktivista’ taiwanesa que emplea la tecnología para el «bien público»

3 minutos

Taipéi, 1 oct (EFE).- La ‘hacktivista’ Audrey Tang, primera ministra transgénero en la historia de Taiwán, ha sido galardonada con el conocido como Nobel alternativo por emplear la tecnología con un propósito no tan común: fortalecer la transparencia gubernamental y promover la participación ciudadana en los asuntos de interés público.

La fundación sueca Right Livelihood Award distinguió este miércoles a la extitular de Asuntos Digitales (2022-2024) y actual embajadora cibernética de la isla «por impulsar el uso de la tecnología digital para fortalecer la participación ciudadana, renovar la democracia y sanar divisiones».

El recorrido vital de Tang (Taipéi, 1981) no ha sido sencillo. Cuando era pequeña le diagnosticaron una cardiopatía con una tasa de supervivencia del 50 %, y sus altas capacidades -era capaz de leer literatura clásica china con tan solo cinco años- le dificultaban socializar con otros niños en el colegio.

Con el permiso de sus padres, Tang abandonó la escuela a los 14 años y continuó formándose a través de libros sin derechos de autor que leía en internet. Su idilio con el ecosistema digital había comenzado mucho antes, a los 8 años, cuando ya escribía código para videojuegos usando lápiz y papel.

Tras más de una década trabajando en el sector privado con lenguajes de código abierto, como Perl 6 y Haskell, la tecnóloga puso su inteligencia al servicio del bien común, queriendo convertir internet en un lugar mejor y más accesible para todos los ciudadanos.

Entrada en la treintena, se unió a la comunidad g0V, uno de los colectivos de tecnología cívica más destacados del mundo, y en 2014 contribuyó a difundir las demandas del Movimiento Girasol, en el que cientos de manifestantes ocuparon el Parlamento de Taiwán para protestar contra un acuerdo comercial con China.

Su participación en esas movilizaciones logró aumentar su visibilidad pública, hasta el punto de ser nombrada ministra sin cartera en 2016 -convirtiéndose en la primera persona abiertamente transgénero en ocupar un cargo de esta índole en Taiwán y en el mundo- y ministra de Asuntos Digitales en 2022.

Como integrante del gabinete taiwanés, Tang declaró el internet de banda ancha como un derecho humano, lanzó el ‘Mapa de Mascarillas’ durante la pandemia de coronavirus y ayudó a contrarrestar las campañas de desinformación e injerencia extranjera en las elecciones presidenciales y legislativas de 2024.

Ahora, en calidad de embajadora cibernética de Taiwán, comparte con otros países sus conocimientos en código abierto para mejorar la democracia y combatir la polarización, al tiempo que impulsa enfoques éticos de la inteligencia artificial desde el Instituto de Ética en IA de Oxford. EFE

jacb/pav/lab