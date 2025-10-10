Bélgica mantiene nivel de alerta terrorista pese al plan para atacar al primer ministro

2 minutos

Bruselas, 10 oct (EFE).- Bélgica mantiene este viernes el nivel de alerta terrorista pese a que las fuerzas de seguridad detuvieron ayer a tres jóvenes en la ciudad de Amberes (norte del país) sospechosos de querer atentar contra el primer ministro belga, Bart De Wever.

El órgano encargado de analizar el grado de amenaza terrorista ha decidido mantener el actual nivel tres sobre cuatro que el país tiene desde 2023, cuando un terrorista yihadista mató en el centro de Bruselas a dos ciudadanos suecos que salían de un partido de fútbol entre Bélgica y Suecia.

Según informó ayer la Fiscalía federal belga, los tres jóvenes detenidos ayer, nacidos en 2001, 2002 y 2007, tenían «la intención de perpetrar un atentado terrorista de inspiración yihadista contra políticos».

Horas más tarde, el viceprimer ministro belga, Maxime Prevot, dijo en redes sociales que el objetivo de los detenidos era atentar contra De Wever.

«Expreso mi pleno apoyo al Primer Ministro, a su esposa y a su familia, así como mi gratitud a los servicios de seguridad y justicia cuya rápida acción ayudó a evitar lo peor», escribió.

Además, los medios belgas informan hoy de que el líder ultraderechista de Países Bajos Geert Wilders y la actual alcaldesa de Amberes, Els van Doesburg, también eran otros de los posibles objetivos de los detenidos.

La Fiscalía relató ayer que durante el registro del domicilio de uno de los sospechosos se encontró un artefacto muy similar a un “dispositivo explosivo improvisado”, que aún no estaba operativo en ese momento y se halló también una bolsa que contenía bolas de metal.

En el domicilio de un segundo sospechoso se encontró, entre otras cosas, una impresora 3D que se cree que iba a utilizarse para fabricar piezas útiles para cometer un atentado.

La Fiscalía tiene indicios de que los sospechosos, todos ellos de nacionalidad belga, querían fabricar un dron al que se le iba a acoplar una carga.

Dos de ellos, uno de origen marroquí y otro de origen checheno pasaron esta mañana a disposición judicial, mientras que el tercero de ellos, también de origen marroquí, quedó ayer en libertad por falta de pruebas.

Las autoridades investigan ahora si los tres jóvenes, dos de los cuales cursaron estudios de seguridad, colaboraron o no con otros individuos. EFE

