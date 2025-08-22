Bogotá inaugura el recinto de espectáculos más grande de Colombia

Bogotá, 21 ago (EFE).- Bogotá inauguró este jueves el distrito cultural Vive Claro, que se convierte en el recinto de espectáculos más grande de Colombia con capacidad para hasta 40.000 personas, un aforo que supera al hasta ahora espacio principal de la capital, el estadio El Campín.

«El plato fuerte es nuestro escenario de concierto abierto. Va a ser el mejor para que todos los bogotanos y los países vecinos vengan a disfrutar del entretenimiento», aseguró el presidente de la empresa de telecomunicaciones Claro en Colombia, Rodrigo de Gusmao.

El directivo explicó que la empresa invirtió «más de 1.200.000 dólares (1.033.542 millones de euros) en 12.000 kilómetros de fibra óptica» para tener puntos de internet fijo en las taquillas, las gradas, los camerinos y la tarima y recordó que al «concierto de prueba» en el que actuaron las artistas colombianas Jessi Uribe y Paola Jara hace 15 días, asistieron 20.000 personas y todo salió «a la perfección».

De Gusmao indicó que el recinto cuenta además con una carpa de eventos temporales que tiene un aforo de 5.000 asistentes, en la que actualmente se muestra la exposición ‘Jurassic World: The Experience’, y destacó la diversidad de actos que planean celebrar en ese espacio como eventos deportivos y ferias gastronómicas.

Por su parte, la directora de la promotora de entretenimiento en vivo Ocesa, Luz Ángela Castro, destacó que el Vive Claro no solo es un espacio para el «desarrollo amplio del entretenimiento y espectáculos de diferente índole», sino que también es referente a nivel ambiental ya que cuenta con «180.000 metros de zonas verdes» restauradas para promover la biodiversidad dentro del recinto.

Artistas internacionales

Entre los espectáculos más esperados que se celebrarán en el recinto destaca el concierto de Shakira del próximo 1 de noviembre, quien recientemente completó 51 conciertos con todas las entradas agotadas de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que se consolida como el tour latino más grande de 2025 con más de 2,5 millones de entradas vendidas.

También están confirmados los conciertos de las bandas estadounidenses Green Day y Guns N’ Roses que se celebrarán el próximo 24 de agosto y 7 de octubre.

La agenda incluye la presencia de Kendrick Lamar el 27 de septiembre, Imagine Dragons y Linkin Park el 17 y 25 de octubre, Blessd el 22 de noviembre y My Chemical Romance el 22 de enero del próximo año. EFE

