Castellanos Moya: El Salvador es un régimen autoritario como en los 60 y 70 del siglo XX

Jose Oliva

Barcelona, 18 jun (EFE).- El escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya considera que su país se ha convertido en «un régimen autoritario» similar al de los años 60 y 70 del siglo XX, cuando mandaban los militares, tal como lo describe en su última novela, ‘Cornamenta’.

En una entrevista con EFE en Barcelona, donde participa esta semana en el festival de literatura KM Amèrica, el autor dijo que su país «ha cambiado muchísimo» y recordó que el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980 dio paso a una guerra civil que terminó en 1991 con un acuerdo entre los dos bandos enfrentados con la mediación de la ONU.

Aquel acuerdo permitió «construir una democracia que duró treinta años, que incluía los elementos de un sistema democrático liberal, con separación de poderes, alternancia en el poder, libertad de expresión, de partidos políticos, pero eso duró hasta 2020», añadió.

A su juicio, ahora, con Nayib Bukele, hay «un régimen autoritario que ha vuelto a El Salvador de los años 60 y 70, pues no hay oposición, un partido controla todos los resortes del Estado, y se hace con el apoyo de la población, porque la gente está contenta».

Esta respuesta positiva popular se explica, según Castellanos Moya, porque «durante el período de democracia de 30 años hubo un sector social que se fue pudriendo a través de las pandillas, y el gobierno actual ha acabado con el crimen, como en una especie de intercambio en que se sacrificó la democracia a cambio de la seguridad».

Horacio Castellanos, profesor en la Universidad de Iowa y residente permanente en EE.UU. , prefiere no hablar de cuestiones de política interna de ese país por una cuestión de prudencia, pero cree que «El Salvador se ha convertido con Bukele en la cárcel de EE.UU.».

‘Cornamenta’ es la continuidad de una saga de ocho novelas protagonizadas por los Aragón, una familia ficticia salvadoreña que le permite evocar la historia de su país.

En esta ocasión, el protagonista es Clemente Aragón, un hombre casado y con buena reputación en la sociedad salvadoreña, que funda una comunidad de alcohólicos anónimos, pero que es «proclive al adulterio», y todo ello sucede «en la década de los 70, en un momento político particular, con un fraude electoral que impidió a la oposición gobernar por primera vez después de 40 años de gobiernos militares».

Según el autor, el fraude electoral extendió en muchos sectores de la sociedad salvadoreña «la idea de que la vía electoral no era posible, y ese fue el arranque de la radicalización que llevó a la formación de la guerrilla y de un ejército paralelo y a la guerra civil en 1980».

Clemente Aragón ya había salido en otras novelas como secundario. Ahora, el protagonista se encuentra en una situación de peligro «al tener una aventura con Blanca, esposa de un general y buen amigo suyo, que es además el director de la policía».

Combinar personajes ficticios con reales concede al escritor muchas ventajas: «El lugar histórico en que suceden los hechos ya está establecido, por tanto, no hay que construir nada, pero te da mayor libertad a la hora de construir a personajes secundarios».

El autor no sabe si Bukele es un síntoma de la oleada populista que domina el mundo: «Llevo 27 años fuera de El Salvador, y ya hace tiempo que no lo visito porque no es prudente volver a un país sin garantías constitucionales, por lo que mi capacidad de análisis es limitada».

Sí tiene claro el escritor que no utilizaría a Bukele como personaje de su novela. «Ningún presidente ha sido personaje mío, no me interesan las personajes normales, y si se mencionan es a partir de las necesidades de la gente».

Castellanos Moya relativiza la situación de su país porque «Bukele es de un país pequeño y poco importante, y es más grave lo que pasa en Europa, en Medio Oriente y lo que puede pasar en Asia, lo que está en riesgo es el futuro de la humanidad, no tanto los caprichos de los líderes autoritarios latinoamericanos». EFE.

