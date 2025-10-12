Catar confirma que 3 funcionarios mueren en accidente cuando iban a firma de paz en Egipto

El Cairo, 12 oct (EFE).- La Embajada de Catar en El Cairo confirmó que tres funcionarios de la oficina del emir catarí fallecieron este domingo en un accidente de coche mientras se dirigían a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde está previsto que mañana se firme el acuerdo del plan de paz para Gaza.

«La Embajada del Estado de Catar en El Cairo expresa su profundo pesar por el fallecimiento de tres miembros del Amiri Diwan y da seguimiento al estado de los heridos en un accidente de tráfico en Sharm el Sheij», dijo la misión diplomática en un comunicado.

Además de los tres fallecidos, otros dos funcionarios resultaron heridos en el mismo accidente, confirmó la embajada.EFE

