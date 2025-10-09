Cisjordania se moviliza por los periodistas víctimas de ataques israelíes en Gaza

Periodistas palestinos y líderes locales se manifestaron el miércoles en Ramala, en Cisjordania ocupada, contra los ataques israelíes dirigidos a los profesionales de los medios en la Franja de Gaza.

Decenas de periodistas y responsables palestinos marcharon hacia un edificio ocupado por la ONU en esta ciudad, cargando falsos ataúdes con los nombres y fotos de los periodistas muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista armado Hamás el 7 de octubre de 2023.

Entre los nombres figuraba el de Anas al Sharif, destacado corresponsal de la cadena catarí Al Jazeera en la franja, muerto en agosto en un ataque israelí cerca del hospital Al Chifa en Ciudad de Gaza.

«Cada uno de ellos tenía su propia historia», dijo Nasser Abu Baker, presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos, organizador del evento.

Tras los discursos, el Abu Baker dijo que que entregaría una carta al representante de la ONU en Ramala solicitando al secretario general de la organización, Antonio Guterres, que tome medidas «para proteger a nuestros periodistas en la Franja de Gaza, ya que diariamente están bajo fuego, bajo bombardeos, en una situación extremadamente peligrosa».

Abu Baker agregó que su sindicato ha registrado la muerte de 252 periodistas palestinos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra.

«También hay dificultades para los periodistas en Cisjordania: agresiones por parte de colonos y presiones ejercidas por el ejército israelí», dijo a AFP Islam Abu Ara, uno de los responsables del diario palestino al Hayat al Yadida, vinculado a la Autoridad Palestina.

«Cuando los soldados en los puestos de control descubren que soy periodista, revisan mi coche mucho más minuciosamente que el de los demás, y también verifican mi teléfono», agregó sobre sus desplazamientos dentro de Cisjordania, un territorio palestino distinto de la Franja de Gaza, ocupado por Israel desde 1967.

La organización Reporteros Sin Fronteras considera que los territorios palestinos se han convertido en el lugar más peligroso del mundo para los periodistas desde el inicio de la guerra.

