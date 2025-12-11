El acuerdo comercial entre India y los países de la EFTA llega en un momento decisivo

El nuevo acuerdo comercial entre India y los países de la EFTA, de la cual Suiza forma parte, es más que un simple tratado, sostiene la economista Saon Ray. Ofrece acceso al mercado y pone el foco en el desarrollo.

El Acuerdo de Asociación Económica y Comercial (TEPAEnlace externo, por sus siglas en inglés Trade and Economic Partnership Agreement) entre India y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTAEnlace externo), conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, comenzó a regir el 1 de octubre de 2025.

El TEPA representa mucho más que un simple acuerdo comercial. Ante la decisión de Estados Unidos de elevar hasta el 50% los aranceles aplicados a las exportaciones indias, los exportadores del país necesitan mercados alternativos y nuevos socios de inversión. Este acuerdo ofrece ambas respuestas: mejora el acceso al comercio de bienes y servicios, atrae inversiones seguras vinculadas a la creación de empleo y abre canales para la movilidad profesional y la colaboración tecnológica.

El TEPA podría allanar el camino para una cooperación más profunda entre los países. También podría convertirse en un modelo para futuros acuerdos comerciales de India, con menos énfasis en la protección de los inversores y mayor atención a los beneficios concretos para el desarrollo.

El acuerdo ha sido ratificado por los países de la EFTA y también por India. En un escenario marcado por aranceles recíprocos, acuerdos bilaterales como el TEPA cobran una relevancia aún mayor. Actualmente, India soporta aranceles estadounidenses que alcanzan el 50% para muchas de sus exportaciones. Estados Unidos se ha mantenido durante años como el destino individual más importante para los productos indios.

India necesita diversificar sus mercados de exportación, y el TEPA podría ser una herramienta clave en ese proceso. Durante 2024 – 2025, el intercambio comercial entre India y los cuatro países de la EFTA se estimó en 24.400 millones de dólares USD (19.300 millones de francos CHF). Aunque la EFTA ocupa el quinto puesto entre los socios comercialesEnlace externo de India, la balanza es claramente desigual: las exportaciones indias rondaron los 2.000 millones USD, frente a importaciones desde la EFTA por 22.450 millones USD.

Suiza concentra la mayor parte de este comercio, debido sobre todo a las significativas importaciones indias de oro y plata. Además del oro, India también importa desde los países de la EFTA carbón, productos farmacéuticos, aceites vegetales, equipos médicos y maquinaria para la industria láctea. En cuanto a sus exportaciones, India envía a la EFTA productos químicos, hierro y acero, piedras preciosas, artículos deportivos, hilados y medicamentos a granel.

Los principales rubros exportadores de la India con mayor probabilidad de resultar afectados por los aranceles aplicados por la Administración Trump comprenden gemas y joyería, textiles y confecciones, artículos químicos orgánicos, camarones y otros productos pesqueros, además de autopartes. Aunque la balanza comercial bilateral continúa marcadamente inclinada hacia las importaciones, el TEPA tiene el potencial de corregir parcialmente esta asimetría mediante la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias y mejorar las condiciones de acceso de los exportadores indios a los mercados de la EFTA.

El TEPA comprende 14 capítulos, entre los cuales el dedicado al comercio de bienes constituye uno de los componentes centrales. En este ámbito, la EFTA concede preferencias impositivas sobre el 92,2% de sus líneas arancelarias (equivalentes al 92,2% de los productos que comercializa), mientras que India aplica reducciones en el 82,7% de sus artículos. Se trata de un nivel de apertura significativo, aunque ambas partes han excluido de las negociaciones los sectores considerados sensibles. En el caso de India, permanecen protegidos los productos lácteos, la soja, el carbón y los bienes vinculados a los programas de incentivos a la producción (PLI). Para la EFTA, los principales beneficios se concentran en el acceso mejorado para relojes suizos, chocolates y diamantes tallados y pulidos, que la India permitirá ingresarEnlace externo bajo tipos arancelarios preferenciales. Estas definiciones reflejan un equilibrio deliberado: la India preserva segmentos vulnerables de su economía mientras concede aperturas en áreas donde su industria puede absorber la competencia externa.

Sin embargo, lo que distingue al TEPA son sus anexos, que amplían su alcance a áreas clave como los servicios financieros, las telecomunicaciones, el reconocimiento de cualificaciones y la inmigración. Para India, esto abre oportunidades concretas para sus sectores de servicios más competitivos: tecnología de la información, educación, servicios culturales e incluso deportes. De especial relevancia es que el TEPA establece un marco para acuerdos de reconocimiento mutuo en profesiones como enfermería, contabilidad y arquitectura, lo que podría facilitar que trabajadores y profesionales cualificados de India accedan a los mercados europeos en condiciones más equitativas, mejorando sus posibilidades de empleo y su reconocimiento profesional en el extranjero.

Capítulo histórico sobre inversiones

En virtud del acuerdo entre India y la EFTA, esta última se comprometió a invertir 50.000 millones USD en India durante los diez años posteriores a la entrada en vigor del tratado, a los que se sumará una inversión adicional de 50.000 millones USD en los cinco años siguientes. Este compromiso constituye un hito en la estrategia negociadora de India, ya que vincula directamente un acuerdo de libre comercio con obligaciones concretas de inversión y con la meta estimada de generar un millón de empleos derivados de dicho flujo de capital.

En virtud del acuerdo TEPA, India permitirá la importación de diversos productos con aranceles preferenciales y mantiene la facultad de retirar dichas concesiones si no se alcanzan los objetivos de inversión comprometidos. De igual relevancia es la estructura del capítulo de inversiones: a diferencia de los tratados tradicionales, centrados en la protección jurídica de los inversores mediante garantías jurídicas, las disposiciones del TEPA privilegian la facilitación y la cooperación.

El acuerdo establece una ‘Oficina India–EFTA’Enlace externo dentro de Invest India -la agencia gubernamental encargada de promover inversiones- que funcionará como ventanilla única para los inversores de la EFTA. El TEPA también enfatiza el trabajo conjunto en ámbitos como la cooperación tecnológica, la generación de oportunidades para micro y pequeñas empresas, y la identificación de mecanismos para eliminar barreras a la inversión. En contraste, las disposiciones del Acuerdo Económico y Comercial Global entre India y el Reino Unido adoptan un enfoque más protector y normativo, con garantías de trato justo y equitativo y libre circulación de capitales, aunque apoyadas exclusivamente en mecanismos de solución de controversias entre Estados. Frente a ello, el TEPA resulta más ambicioso, al orientarse a la inversión práctica, la articulación productiva y la cooperación tecnológica.

La importancia de este vínculo de inversión no puede subestimarse. India ha atravesado en los últimos años una desaceleración en la llegada de inversión extranjera, por lo que asegurar un compromiso de hasta 100.000 millones USD por parte de la EFTA a lo largo de 15 años constituye un ancla estratégica en un contexto de mayor cautela del capital global. Para los inversores de la EFTA, el acuerdo ofrece un acceso estructurado y regulado al amplio y dinámico mercado indio. Para India, garantiza que la liberalización comercial esté directamente vinculada a resultados de desarrollo tangibles, como la creación de empleo, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades nacionales.

Vincular el acceso al mercado con objetivos de inversión específicos convierte al TEPA en un acuerdo histórico. Además, se alinea con la meta más amplia de India de atraer inversión extranjera directa y promover la creación de empleo. El TEPA con la EFTA llega en un momento decisivo para la política comercial de India. Ante el creciente proteccionismo en los mercados tradicionales, India busca diversificar y asegurar su crecimiento mediante asociaciones equilibradas. Al vincular comercio, inversión y empleo, el TEPA ofrece un modelo que responde a las necesidades de desarrollo de India y, al mismo tiempo, brinda a los socios de la EFTA una vía de acceso confiable al vasto mercado indio.

