Conservador alemán líder en encuestas pide endurecer política migratoria tras Magdeburgo

Berlín, 27 dic (EFE).- El candidato del bloque conservador para las elecciones anticipadas alemanas del 23 de febrero y líder en las encuestas, Friedrich Merz, pidió este viernes endurecer la política migratoria después del atentado que el pasado 20 de diciembre dejó cinco muertos en Magdeburgo, en el este del país, y que fue cometido presuntamente por un activista saudí opuesto al islam.

En su boletín semanal, Merz señaló que en primera instancia es necesario revisar las medidas de seguridad que permitieron que el supuesto atacante embistiera con un coche contra un mercadillo navideño, causando dos centenares de heridos.

«Pero, incluso si hubiera habido fallos, ¿realmente nos queremos acostumbrar a que los mercadillos navideños, las fiestas municipales y muchos otros puntos de encuentro de personas en nuestro país solo puedan ocurrir con altas medidas de seguridad?», interrogó el líder de la Unión Democristiana (CDU).

Merz aludió a las estadísticas de criminalidad en Alemania y al papel de los extranjeros y aseguró que el islamismo es «uno de los motivos principales» de los delitos cometidos en el país -pese a que según datos oficiales la principal causa de delitos políticos es el extremismo de derechas y las ideologías religiosas ocupan solo el cuarto puesto-.

El líder conservador admitió que según las investigaciones el autor del atropello de Magdeburgo no es un islamista sino un «adversario especialmente agresivo del islam» que no encajaba en los perfiles habituales.

Pese a esto, el autor de este último ataque -simpatizante de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y que había acusado al Gobierno alemán de querer «islamizar» Europa- estaba importando a suelo alemán conflictos extranjeros, aseveró Merz, algo que calificó de «intolerable».

«Debemos parar esto», demandó y destacó que «semejantes autores (potenciales) no deberían estar en nuestro país», para recordar que el saudí detenido había sido condenado con anterioridad por proferir amenazas y estaba implicado en diversos juicios.

«¿Por qué no nos libramos de estas personas antes de que causen una gran desgracia? Es posible que el derecho actual no lo permita, pero entonces es necesario cambiar esas normativas legales», afirmó y abogó por crear posibilidades para poder deportar de Alemania a individuos considerados peligrosos aunque no hayan cometido todavía un crimen.

El detenido de Magdeburgo había sido condenado en 2014 al pago de una multa por amenazar con un atentado durante una disputa con el Colegio de Médicos de Mecklemburgo del Norte – Pomerania Anterior.

Pese a las numerosas amenazas que había proferido públicamente y otros indicios sobre su posible peligrosidad, las autoridades no habían hallado en sus investigaciones que del médico saudí, que ejercía como jefe de psiquiatría en una prisión, partiera un peligro real.

Según las encuestas, el bloque conservador de Merz será el ganador de las elecciones anticipadas que se celebrarán el próximo 23 de febrero, seguida a gran distancia por la ultraderechista AfD y por los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz. EFE

