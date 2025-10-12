Costa Rica confirma caso positivo de fiebre amarilla en estadounidense

San José, 12 oct (EFE).- El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este domingo un caso positivo de fiebre amarilla en el país, en una paciente estadounidense de 29 años procedente de la región amazónica de Perú.

El ente indicó que tras los resultados emitidos por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) se pudo corroborar que la mujer no contaba con la vacuna de fiebre amarilla y presentó síntomas desde el 7 de octubre e ingresó al país el 8 de octubre de 2025.

«La paciente presentó signos compatibles con la enfermedad y, tras recibir atención inicial en un hospital privado, se le realizaron los estudios correspondientes que confirmaron el diagnóstico positivo. Actualmente, permanece internada en un hospital estatal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde recibe atención médica especializada», expresa el informe del Ministerio de Salud.

La compañera de la paciente, quien sí cuenta con la vacuna contra la fiebre amarilla, resultó negativa por la enfermedad tras realizarse los análisis de laboratorio.

El Ministerio de Salud explicó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y coordina acciones con los servicios de salud nacionales para garantizar la protección de la población y prevenir la propagación de esta enfermedad.

Asimismo, la institución reiteró la importancia de que todas las personas que planeen visitar países endémicos de la enfermedad de fiebre amarilla, como Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Venezuela, Surinam, así como países tropicales del continente africano se vacunen al menos 10 días antes del viaje.

También se recomienda a la población mantener medidas de protección contra las picaduras de mosquitos, como el uso de repelente, ropa de manga larga y mosquiteros.

Los síntomas más frecuentes de la enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, fatiga, náuseas y vómitos. Además, en casos graves, pueden presentarse ictericia (color amarillo en la piel y los ojos), sangrado, dolor abdominal y complicaciones hepáticas o renales. EFE

