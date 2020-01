No es necesario ir a Egipto o Mesoamérica para descubrir tesoros arqueológicos. En Suiza también los hay. Este mes aparecieron 293 monedas romanas ...

Mientras tanto, se han encontrado en la zona varios asentamientos de principios y finales de la Edad de Bronce. Según los arqueólogos, sus dimensiones son considerables y no son inferiores a los grandes asentamientos de la orilla del lago en el borde del Jura.

Divers to retrieve Bronze Age artefacts from Swiss lake

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Rescate de vestigios de la Edad de Bronce en lago suizo 07 de enero de 2020 - 10:21 Un asentamiento con 3 500 años de antigüedad que se encuentra bajo las aguas del lago de Thun, en el cantón de Berna, está en riesgo de desaparición por lo que las autoridades han emprendido un programa de rescate. De enero a marzo, arqueólogos subacuáticos trabajarán frente al castillo de Schadau. Las investigaciones iniciales revelaron que la zona norte del sitio se encontraba en un estado preocupante. Los últimos restos de las viviendas sobre pilotes se encuentran ahora sin protección en el fondo del lago. La erosión, que arrastra hasta 50 cm de sedimento al año, es causada por la fuerte corriente natural del río Aare, así como por el tráfico de embarcaciones. En 2014, un buzo entregó varios objetos de bronce que había encontrado en el lago de Thun. Los arqueólogos iniciaron una investigación y encontraron fragmentos de cerámica, que procedían claramente de asentamientos prehistóricos. Los pilotes datan de principios de la Edad de Bronce, entre 1590 y 1540 a.C. La excavación de rescate de tres meses tiene como objetivo documentar las valiosas pruebas antes de que desaparezcan. Antes del descubrimiento de hace cinco años, las viviendas sobre pilotes apenas se conocían en el lago de Thun. Sin embargo, se habían encontrado tumbas de la temprana Edad de Bronce en Thun, Hilterfingen, Amsoldingen y Spiez (Berna). Mientras tanto, se han encontrado en la zona varios asentamientos de principios y finales de la Edad de Bronce. Según los arqueólogos, sus dimensiones son considerables y no son inferiores a los grandes asentamientos de la orilla del lago en el borde del Jura.