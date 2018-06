swissinfo.ch with SDA-ATS and DPA; urs

El director de Locarno se va a la Berlinale 22 de junio de 2018 - 15:49 El Festival de Cine de Locarno en el sur de Suiza necesitará un nuevo director artístico ya que su titular, Carlo Chatrian, ha sido designado para codirigir el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín, en la capital alemana. El anuncio fue hecho por el ministro de Estado de cultura y medios alemán en Berlín este viernes. Chatrian, nacido en Italia hace 46 años, fue elegido junto con Mariette Rissenbeck para dirigir la Berlinale desde mayo de 2019. Chatrian se ha desempeñado como director artístico del principal festival de cine de Suiza, el de Locarno, desde 2012. En esos años, ha mantenido el alto perfil del festival entre los cinéfilos europeos. Su nombramiento es visto como una sorpresa, ya que Chatrian, un graduado de Literatura y Filosofía que también se hizo nombre como periodista y escritor, pareció descartarse como sucesor de Dieter Kosslick en entrevistas de prensa. Los observadores dicen que enfrentará el desafío de reformar la Berlinale que compite con el Festival de Cine de Cannes, Francia. Al frente del Festival Internacional de Cine de Berlín, el evento cinematográfico más popular de Europa, estuvo el director de cine documental y fotógrafo suizo, Moritz de Hadeln, de 1980 a 2001.