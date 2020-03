Documentary on Romanian corruption wins human rights film prize

Premio de FIFDH a documental rumano 16 de marzo de 2020 - 10:01 El documental Colectiv del director de cine Alexander Nanau ganó el primer premio en la 18ª edición del Festival Internacional de Filmes y Foro de Derechos Humanos (FIFDH) en Ginebra. El festival de este año tuvo lugar en línea debido al brote de coronavirus. Nanau, nacido en Bucarest, recibió el Gran Premio de Ginebra, ofrecido por la ciudad y el cantón, y un premio de 10 000 francos. Su aclamado documental sigue a un equipo de periodistas deportivos que investigan el incendio de 2015 en el club nocturno Colectiv en Bucarest, en el que perdieron la vida 27 personas y 180 resultaron heridos. Más tarde estallaron feroces protestas cuando 37 de las personas heridas murieron posteriormente por infecciones bacterianas. La película revela la corrupción gubernamental de alto nivel dentro del Ministerio de Salud. El FIFDH otorgó premios a un total de trece documentales y películas de ficción. El premio Gilda Vieira de Mello, con 5 000 francos, fue para Silence Radio, de la mexicana Juliana Fanjul, que también aborda el tema de la corrupción. El jurado internacional, dirigido por la cineasta y activista estadounidense Pamela Yates, también otorgó una mención especial a Gaza de Garry Keane y Andrew McConnel (Irlanda). En ficción, Maternal, de Maura Delpero (Italia) ganó el Gran Premio y 10 000 francos. La Organización Mundial contra la Tortura otorgó su premio al mejor informe documental de televisión a Asistencia a persona en peligro: un crimen de Pietro Boschetti y Frank Preiswerk (Suiza) que analiza la política suiza sobre la migración ilegal. La pandemia de coronavirus obligó a los organizadores de FIFDH a cancelar repentinamente todos los eventos públicos y proyecciones y a ofrecer una programación en línea entre el 6 y el 15 de marzo. Igualmente, fueron transmitidos 27 debates y entrevistas importantes en el sitio web del festival y otras plataformas, que generaron más de 55 000 visitas en YouTube y Facebook.