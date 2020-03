“Hemos realizado amplias consultas, en particular con la Dirección General de Salud del cantón de Ginebra y el Servicio para la Prevención y el Control de epidemias en los Hospitales Universitarios de Ginebra”, puntualiza.

Cancelan Festival de Derechos Humanos 02 de marzo de 2020 - 15:54 El Festival Internacional de Filmes de Derechos Humanos anunció este lunes la anulación de su edición 2020 en cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades suizas para limitar la expansión del coronavirus. “Tras la decisión del Consejo Federal (Gobierno) de cancelar cualquier evento de más de 1000 personas y en consulta con las autoridades sanitarias del cantón de Ginebra, el Consejo de la Fundación, la Administración y el equipo del FIFDH tomaron la decisión de cancelar la 18a edición del Festival”, informó este lunes la directora del evento, Isabelle Gattiker, mediante un comunicado. El Festival debía realizarse del 6 al 15 de marzo de 2020 en 65 lugares de la ciudad de Ginebra y sus alrededores. El viernes 28 de febrero, el Gobierno de Suiza impuso la prohibición de realizar actos públicos que reunieran a más de mil personas en medio de una “situación especial” derivada del incremento de casos del nuevo coronavirus en el país. Hasta este 2 de marzo se habían contabilizado 28 personas infectadas en once cantones y no se descarta que las cifras se incrementen. Corresponde a los cantones autorizar (o no) los eventos en los que se concentre un número menor de personas. La medida ha obligado la anulación de diversos eventos como el Salón del Automóvil de Ginebra y el Carnaval de Basilea, amén de otras actividades públicas incluidos conciertos, justas deportivas y congresos, entre los cuales la sesión de primavera del Consejo de los Suizos en el Extranjero. “Seguiremos con nuestra misión” La directiva del FIFH precisa en el comunicado que todas las proyecciones públicas del Festival se cancelan. “Sin embargo, el equipo está trabajando para proponer una oferta que respete su misión al servicio de los derechos humanos, utilizando en particular herramientas digitales”. Indica que en los próximos días proporcionará más detalles. “Hemos realizado amplias consultas, en particular con la Dirección General de Salud del cantón de Ginebra y el Servicio para la Prevención y el Control de epidemias en los Hospitales Universitarios de Ginebra”, puntualiza. Anota que, en vista del carácter internacional del Festival, la naturaleza de los lugares y la imposibilidad de identificar al público en caso de contaminación, los organizadores del evento recibieron un aviso negativo de las autoridades cantonales, lo que condujo a la anulación del Festival. El FIFDH recibe cada año a cerca de 40 000 personas, así como a invitados de 30 países. “Es una decisión extremadamente difícil para el equipo, pero se trata de un caso de fuerza mayor”, subrayó el presidente del Festival, Bruno Giussani. “Tomamos muy en serio la seguridad y la salud de nuestros invitados, de nuestro público y del equipo del Festival”. En el comunicado, Giussano manifiesta su confianza “en la comprensión de los invitados, socios, patrocinadores, así como de los miles de personas que confían en nosotros y asisten al Festival cada año”. Asimismo, subraya que merced a la importancia de los temas de derechos humanos abordados en el Festival, su equipo prepara una oferta alternativa teniendo en cuenta las limitaciones actuales. “El tema en cuestión, el de los derechos humanos, es esencial, y aún más en este contexto. Por lo tanto, deseamos continuar nuestra misión, que es dar voz a activistas y artistas, denunciar abusos en todo el planeta y destacar posibles soluciones. Para esto, tenemos la ambición de mantener ciertos proyectos específicos del Festival y proponer debates y otras iniciativas en línea en las próximas semanas y meses”. Este mapa muestra los cantones que han sido afectados