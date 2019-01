El rodaje llevó a Corradi alrededor del mundo, desde Canadá hasta la Antártida, Grecia y la región amazónica. Por ejemplo, el documental "The Salt Men of Tibet", dirigido por Ulrike Koch, fue realizado en condiciones extremas y con equipos improvisados.

El camarógrafo suizo Pio Corradi murió swissinfo.ch 03 de enero de 2019 - 13:50 El reconocido camarógrafo suizo Pio Corradi, merecedor el año pasado del Premio Cinematográfico Suizo a la mejor fotografía, falleció el día de Año Nuevo a la edad de 78 años. Durante su prolífica carrera, Corradi estuvo detrás de la cámara en más de 100 documentales y largometrajes. Entre sus obras más aclamadas se encuentran: 'Kleine Freiheit'(Pequeña libertad, 1978), 'Guber - Arbeit im Stein' (Guber - Trabajo en piedra, 1980), 'TransAtlantique' (TransAtlántico, 1983), 'Höhenfeuer' (Fuego alto, 1985), 'Candy Mountain' (1987) y Vitus (2006). El camarógrafo recibió el año pasado el Premio Cinematográfico Suizo que otorga la Oficina Federal de Cultura de Suiza por su trabajo en 'Köhlernächte' (Noches de carbonero), dirigido por Robert Müller. Pio Corradi nació en Buckten, Basliea-Campo, el 19 de mayo de 1940. Corradi asistió a la Escuela de Artes Aplicadas de Basilea y posteriormente se formó como fotógrafo. En 1964 se trasladó a Zurich donde trabajó como ayudante de cámara para el director Nicolas Gessner, entre otros. El rodaje llevó a Corradi alrededor del mundo, desde Canadá hasta la Antártida, Grecia y la región amazónica. Por ejemplo, el documental "The Salt Men of Tibet", dirigido por Ulrike Koch, fue realizado en condiciones extremas y con equipos improvisados. Su trabajo también fue premiado en los cantones de Zurich y en su cantón natal, Basilea-Campo, así como en Alemania.